5 راهکار برای خلع سلاح هسته ای/ کنفرانس تهران حرکتی موثر و جهانی بود

"مصطفی عباس" در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه کنفرانس خلع سلاح هسته ای و عدم اشاعه تهران با تمجید از ایران در قبال برگزاری موفق این اجلاس اظهار داشت: برگزاری این کنفرانس نقطه آغازی است بر حرکتی جهانی که به تدریج نتیجه خواهد داد.

وی تاکید کرد: بر این اساس نخستین گامها به سوی خلع سلاح هسته ای با آگاه کردن ملتها و البته هشدار به سازمان های بین المللی آغاز شده است.

این پژوهشگر کویتی مرحله بعدی این تلاشها را رسیدن به قطعنامه های بین المللی و الزام آور از سوی جامعه جهانی دانست که بر اساس آن تمامی کشورها دارنده تسلیحات هسته ای ملزم به خلع سلاح شوند.

وی ابراز امیدواری کرد با تحقق خلع سلاح هسته ای دوران تهدید علیه کشورها به ویژه در منطقه خاورمیانه به پایان برسد.

مصطفی عباس در پاسخ به سوالی درباره برگزاری دوره های آتی این اجلاس اظهار داشت: امیدواریم این مسئله تداوم داشته باشد، چه آنکه تمامی قطعنامه ها و قوانین عرصه بین الملل در ابتدا از درون همین اجلاس ها بیرون آمده و سپس با پیگیری های مداوم نتیجه لازم را داده است.

وی درباره دوگانگی غرب در برخورد با موضوع هسته ای ایران و چشم پوشی و حتی تایید زرادخانه اتمی رژیم صهیونیستی (که دارای 100 تا 300 کلاهک هسته ای بر اساس اعلام منابع انگلیسی است) اظهار داشت: دوگانگی برخورد قدرت های غربی نه تنها در مسئله هسته ای بلکه در تمامی مسائل سیاسی که به نحوی با رژیم صهیونیستی در ارتباط است دیده می شود.

وی افزود: این دوگانگی در مسئله اشغال فلسطین اجرای قطعنامه های سازمان ملل (که علیه رژیم صهیونیستی عملی نمی شود ولی علیه دیگر کشورها اجرا می شود) و تفاوت قائل شدن میان جریان های مقاومت و گروه های تروریستی نیز به خوبی مشاهده می شود.



مصطفی عباس تاکید کرد: هم اکنون همین قدرت های غربی در مسئله برنامه صلح آمیز هسته ای ایران با توجه به اینکه منافع گذشته خود را در ارتباط با این کشور از دست داده اند سیاست دوگانه ای را در پیش گرفته اند.

این کارشناس کویتی در ادامه راهکارهایی را برای خلع سلاح هسته ای کشورهای دارنده تسلیحات اتمی مطرح کرد که در پژوهش های خود به آنها رسیده است:

1) صدور قطعنامه ای الزام آور که بر اساس آن به آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) حق کنترل و بازرسی از تاسیسات هسته ای تمام کشورها داده شود (حتی کشورهایی که پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای را امضا نکرده اند).



2. تعامل شفاف، عادلانه و برابر آژانس بین المللی انرژی اتمی با تمام کشورهای عضو آژانس.



3. بازنگری، بازنویسی و تعدیل برخی از مفاد پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای (NPT) برای برطرف کردن نقصهای موجود در آن به طوری بر اساس آن کشورهایی که از امضای این پیمان سرباز می زنند نیز مجبور به عمل به مفاد آن باشند.



4. صدور فتواهای دینی از سوی تمامی ادیان الهی که در آن مسئله استفاده از تسلیحات هسته ای حرام دانسته شود.



5. تاسیس دانشگاه و پژوهشکده ای بین المللی که به طور تخصصی در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای با مشارکت دانشمندان و پژوهشگران کشورهای مختلف جهان فعالیت کند.

.......................................

مصاحبه: محمدعلی تخت رونده