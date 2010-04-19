10 طرح افسانه ای در صنعت خودروسازی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح اولیه خودروها فرصت ریسک کردن را برای مالکان شرکتهای خودروسازی بدون تحت الشعاع قرار دادن آینده شرکتهای خود به وجود خواهد آورد. در عین حال از چنین ریسکهایی است که اکتشافات خیره کننده و یا افتضاحات جبران ناپذیر در صنعت خودروسازی به وجود می آیند. در ادامه گزارشی از نشریه پاپیولار ساینس که در آن به 10 نمونه این طرح ها اشاره شده است ارائه می شود.

Audi Avus: رونمایی از این خودرو در سال 1991 در نمایشگاه اتومبیل توکیو شگفتی همه را برانگیخت. با وجود موفقیت زیادی که این خودرو در دهه گذشته در مسابقات رالی به دست آورده است، آئودی خودرویی نبود که مردم آن را قادر به تبدیل شدن به یک ابرخودرو بدانند. 15 سال بعد آئودی به عنوان برنده رقابت R8 به یکی از طلایه داران تولید یکی از گرانقیمت ترین برندهای آلمان تبدیل شد و نه تنها ساختار Avus را در ساخت ابرخودروها به کار گرفت بلکه با کمک آن تعداد زیادی خودروهای خانوادگی نیز تولید کرد.

Lincoln Futura: سقف دو گانه حباب مانند این خودرو شباهت زیادی به سفینه های فضایی دارد. این طرح قبل از اینکه برای اولین بار در سینما و یکی از بخشهای فیلم "بت من" مورد استفاده قرار گیرد. در دوران طراحی خودروهای فضایی در سال 1955 ظهور کرد. در این سال Futura به شیوه دستی و با قیمتی برابر 250 هزار دلار در ایتالیا ساخته شد.

Mazda Furai: آیا می دانستید بیشتر خودروهای مسابقه در آمریکا مزدا هستند؟ توضیحی قابل قبول برای طراحی چنین مدلی که علاوه بر افزودن نمونه ای جدید به میراث خودروهای مسابقه ای این شرکت به پیشبرد صنعت طراحی خودرو نیز کمک بزرگی کرده است.

Saab Aero-X: این خودرو با هدف شکستن رکورد سرعت 249 کیلومتر بر ساعت با کمک سوخت اتانول طراحی شده است. این طرح توجه صنعت خودروی جهان را به خود جلب کرد اما در سال 2006 با شکست مواجه شد.

BMW Vision Efficient Dynamics: این شرکت بزرگ خودروسازی پس از سالها انتظار و اشتیاق برای دیدن اثر جدید "کریس بنگل" مدیر بخش طراحی این شرکت در نهایت طرح خودروی Efficient Dynamics را رونمایی کرد. این شرکت علاوه بر طرحهای قدیمی و نازیبا، موتورهای V8 و V12 خود را که به یکی از دلایل شهرتش تبدیل شده بود، کنار گذاشت و در طرح جدید خود موتوری دیزلی - الکتریکی استفاده کرد تا به این شکل به اندازه ای در صرفه جویی در مصرف سوخت کمک کرده باشد.

Gina BMW: در روی دیگر سکه شرکت BMW مشاهده طرحی به نام Gina که کریس بنگل خالق آن بود بیشتر به یک شوخی شباهت داشت. بر اساس این طرح خودروی Gina از لایه ای از پارچه ای فلزی پوشیده شده بود که بر روی اسکلت بندی از کابلها قرار گرفته است. این کابلها قابلیت حرکت کردن داشته و پوشش فلزی نیز از قابلیت انعطاف پذیری برخوردار بود و از این رو می توانست به صورت مداوم ظاهر خودرو را تغییر داده و بخشهای مکانیکی آن را نمایش دهد.

Aurora Safety Car: این خودرو که توسط یک کشیش طراحی شده و بودجه آن توسط اعضای کلیسای وی تامین شده است، یکی از زشت ترین خودروهایی است که تا به حال در تاریخ ساخته شده است. با این حال ظاهر نازیبای این خودرو از روی عمد به این شکل درآمده است، سپر جلوی این خودرو از ماده ای انباشته شده بود تا بتواند انرژی ناشی از برخوردها را به خوبی جذب کند. همچنین دلیل مقعر بودن بخش جلوی خودرو کمک به جلوگیری از مصدومیت افرادی بوده است که با خودرو تصادف می کنند. در عین حال شیشه های جلوی خودرو نیز به منظور جلوگیری از برخورد سر سرنشینان آن در هنگام تصادف به این شکل طراحی شده است.

Ford Nucleon: در سال 1958 صنعت خودرو با پتانسیل قدرتمندی برای پیشرفت و شکوفایی همراه شد و توانست علاوه بر توسعه جاده ها و بزرگراه ها، فرهنگ مصرف گرایی را خلق کند. در این زمان بود که فکر تولید خودرویی که از انرژی هسته ای برای تامین سوخت خود استفاده کند، منجر به تولید خودروی Nucleon شد. سطحی بزرگ از بخش پشتی این خودرو به قرار گرفتن رآکتوری سنگین تعلق گرفت و اتاقک راننده نیز به منظور ممانعت از برخورد تشعشعات مضر، در دورترین فاصله ممکن طراحی شد. اما در نهایت دلیلی برای راندن چنین خودروی خطرسازی در میان دیگر خودروهای یک بزرگراه پیدا نشد.

Lanica Stratos Zero: به دلیل طراحی غریب این خودرو، راننده باید از پنجره شیشه ای سقف وارد خودرو شده و در هنگام رانندگی برای میزان شدن زاویه دید، تقریبا بر کف خودرو دراز بکشد. این خودرو الهام بخش چندین دهه تولید خودروهای مسابقه بوده است.

Cadillac Sixteen: قرار بود این طرح زیبا که معمولا جمله "چرا آن را نساختند" را به همراه خود دارد، بازگشت پرشکوهی برای خودروی کادیلاک به شمار رود. موتور 16 سیلندری این خودرو می توانست آن را به یکی از پرسرعت ترین و گران قیمت ترین خودروهای جهان تبدیل کند. با این حال مشکلات مالی که در سال 2003 برای شرکت جنرال موتورز به وجود آمد، مانع از ساخته شدن این کادیلاک شد. گفته می شد موتور این خودرو توانایی تولید هزار اسب بخار را داشته و قادر بود 12 سیلندر خود را در هنگام رانندگی عادی خاموش کند.