به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، لارنس گرچ 37 ساله که در دوران کودکی قربانی سوء استفاده های کشیشهای کاتولیک شده پس از دیدار خصوصی با پاپ در دومین روز از حضور وی در مالت اظهار داشت که این دیدار بسیار احساساتی بود و هرکس در آن حضور داشت اشک ریخت.

خبر این دیدار زمانی اعلام شد که جلسه به پایان رسیده بود، دیداری که می توان آن را نخستین اقدام بندیکت از زمان شکل گیری موج رسوایی های سوء استفاده جنسی در کلیسای کاتولیک طی ماه های اخیر دانست. رهبرکاتولیکها پیشتر با قربانیان این سوء استفاده ها در آمریکا و استرالیا دیدار کرده بود.

براساس بیانیه واتیکان ، پاپ با این هشت نفر دعا کرد و به آنها اطمینان داد که کلیسا با تمام قدرت درحال بررسی این موارد است و همواره این روند را ادامه می دهد تا افراد مسئول این سوء استفاده ها را در پیشگاه عدالت حاضر و اقدامات مقتضی را برای حمایت از جوانان در آینده اجرا کند.

این بیانیه یکی از واضح ترین بیانیه های واتیکان بوده که از اسقفهای محلی خواسته با مقامات مدنی در پیگرد قانونی کشیشهایی که از کودکان سوء استفاده کردند همکاری کنند.

در این بیانیه آمده است: پاپ به شدت تحت تأثیر روایتهای این افراد از تجارب خود قرار گرفت و اندوه و شرم خود را از رنج قربانیان و خانواده های آنها ابراز کرد.

یک سخنگوی کلیسا اظهار داشت که پاپ با این هشت نفر دیدار کرد و پیش نیایش در کنار هم با هر کدام از آنها به طور مجزا صحبت کرد.

گرچ 37 ساله پس از این دیدار اظهار داشت: من ایمان خود را در 20 سال گذشته از دست دادم و این مورد را با پاپ در میان گذاشتم و به او گفتم تو باید شکافهایی را که کشیشها در من به عنوان یک کودک ایجاد کردند پر کنی.

شبکه نجات یافتگان از افرادی که مورد سوء استفاده کشیشها قرار گرفتند از واتیکان برای گفتن اینکه تمام قدرت خود را علیه سوء استفاده های جنسی به کار می گیرد انتقاد کردند.

پیتر ایسلی سخنگوی این شبکه گفت: وعده دادن ساده است اما انجام آن به ویژه در نظام سلطنت مآبانه سری، باستانی ، سخت و مردانه واتیکان دشوار است. هیچ بزرگسالی نباید حس کند این ماجرا خاتمه یافته و احساس آسودگی کند تا زمانی که گامهای محکمی برداشته شود، وعده دادن موجب حفظ کودکان از این جرایم و سرپوش گذاشتن روی آنها نمی شود.

رهبرکاتولیکها که کلیسای وی به شدت دچار بحران شده است تا کنون هیچ اشاره مستقیم و عمومی به این بحران جهانی نداشته است.

این دیدار درحالی برنامه ریزی شده بود که پیشتر مقامات واتیکان اظهار داشتند پاپ در طول این سفر برنامه پرمشغله ای داشته و فرصت دیدار با این قربانیان را ندارد و همچنین حاضر نیست در جمع رسانه ها با این افراد دیدار کند. در رابطه با این اظهارات تنها شرط دوم تحقق یافت و در دیدار پاپ با قربانیان این سوء استفاده ها رسانه ها حضور نداشته و دیدار خصوصی برگزار شد.