جلسه معاونت سینمایی با سینماگران شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه جواد شمقدری معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با سینماگران در سال 89 دقایقی پیش در سالن همایشهای معاونت سینمایی آغاز شد.

منیژه حکمت، علیرضا سجادپور، شفیع آقامحمدیان، داریوش بابائیان، سعید اسدی، فریال بهزاد، حامد کلاهداری، ابراهیم اصغری، جمیل رستمی، بیژن امکانیان، محمدرضا اعلامی، غلامرضا آزادی، محمدرضا صابری، رضا آشتیانی‌پور، محمد درمنش، آرش معیریان، حسین علم‌الهدی، خسرو سینایی، احمد میراعلایی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، علیرضا داودنژاد، علیرضا سرتیپی، مهدی صباغ‌زاده، مسعود جعفری جوزانی، مرتضی رزاق‌کریمی، مصطفی رزاق‌کریمی، سعید حاجی‌میری، حبیب‌الله کاسه ساز و حبیب اسماعیلی از حاضران این جلسه هستند.

گزارش کامل این نشست که در آن جواد شمقدری سیاست‌‌‌های سینمایی 89 را تشریح می‌کند، به زودی منتشر می‌شود.