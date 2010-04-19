دستگاه های اجرایی باید موازیکاری ها را کنار بگذارند

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور شامگاه یکشنبه در جلسه مشترک مدیران تبلیغات اسلامی و اوقاف استان سمنان با اشاره به مضررات موازیکاری دستگاه های اجرایی خصوصا فعالیتهای فرهنگی و مذهبی، بر هم اندیشی و تعامل دستگاه های فرهنگی تاکید کرد.

وی افزود: برای تحقق شعار رهبری در نامگذاری امسال به همت مضاعف و کار مضاعف باید وارد میدان عمل شد.

صفایی پور اظهار داشت: باید نقاط مشترک را تقویت و نقاط ضعف را کنار بگذاریم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این نشست گفت: این نشست با هدف بررسی راهکارهای تعامل و همکاری در امور فرهنگی و دینی برگزار شده است.

حجت الاسلام علی شکری با اشاره به نامگذاری امسال به همت مضاعف و کار مضاعف از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: برنامه ریزی باید در راس کارهای ما قرار بگیرد و باید بدانیم هر آنچه انجام می دهیم برچه مبنا و اصولی انجام می گیرد.

وی گفت: برای رسیدن به سند چشم انداز 20 ساله کشور علاوه بر همت مضاعف و کار مضاعف به برنامه ریزی و برقراری عدالت نیز نیاز داریم.

وی افزود: باید بر رساندن کشور به قله های پیشرفت وافتخار استعدادها و عقول جمعی بکار گرفته شود.

شکری اضافه کرد: مدیران دستگاه ها باید بتوانند از اندیشه های درون سازمانی و برون سازمانی برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمنان بیان کرد: امروز دشمنان جبهه متحدی را علیه بر اندازی نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل دادند که بارزترین آن را در انتخابات دهم ریاست جمهوری مشاهده کردیم.

وی اظهار داشت: باید روشها و شیوه های دشمن را شناسایی و با تمام توان و تکنولوژی موجود به مقابله با آن بپردازیم.

شکری با تاکید بر تعامل فرابخشی دستگاه های اجرایی گفت: شفاف سازی، اولویت دهی، رصد کردن موقعیت خود و دشمن و انسجام و همدلی بیشتر بین مسئولان می تواند کشور را در مقابله با تهاجم فرهنگی وسیع دشمن به پیروزی برساند.