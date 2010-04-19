روسیه با اقتدار قهرمان شد/ میزبان چهارم شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی اروپا روزهای شنبه و یکشنبه در شهر باکو برگزار شد و در پایان تیم روسیه با کسب 52 امتیازبا اقتدار قهرمان شد و تیم‌های ترکیه و اوکراین به ترتیب با کسب 38 امتیاز دوم و سوم شدند و آذربایجان میزبان نیز با کسب 31 امتیاز چهارم شد.

رده‌بندی انفرادی:

55 کیلوگرم:1- الچین علی یف(آذربایجان) 2-نظیرمانکی یف(روسیه) 3- یوگار راگی موف (اوکراین) و پیتر مودوس (مجارستان)

60 کیلوگرم:1- حسن علی یف (آذربایجان) 2- کونستانتین بالیتسکی (اوکراین) 3- زائور کورماگمودوف (روسیه) و تونی میر ساکال (کرواسی)

66 کیلوگرم:1- آمباکو واچادزه (روسیه) 2- یولین پانایت (رومانی) 3-استیو گینو (فرانسه) و تاماس لورینچ (مجارستان)

74 کیلوگرم: 1- الکساندر کی کی نیوف (بلاروس) 2- الوین مورس علی یف (آذربایجان) 3- دیمترو پیشکوف (اوکراین) و پیتر باسکی (مجارستان)

84 کیلوگرم: 1- نظمی آولوجا (ترکیه) 2- الکسی میشین (روسیه) 3- ملونین نومونوی (فرانسه) جان فیشر (آلمان)

96 کیلوگرم: 1- اصلان‌بک خوشتوف (روسیه) 2- تسیمافی زنیچنکا (بلاروس) 3- سوسو جابیدزه (گرجستان) و سنک ایلدم (ترکیه)

120 کیلوگرم: 1- رضا کایالپ (ترکیه) 2- رادومیر پتکویچ (صربستان) 3- یوهان مگنوس اورن (سوئد) و میندیگوئز میزگایتیز (لیتوانی)

رده‌بندی تیمی:

1- روسیه 52 امتیاز

2- ترکیه 38 امتیاز

3- اوکراین 38 امتیاز

4- آذربایجان 31 امتیاز

5- گرجستان 27 امتیاز

6- بلاروس 26 امتیاز

7- مجارستان 25 امتیاز