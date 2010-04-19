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۳۰ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۱۵

تعاونیهای راکد گلستان تعیین تکلیف می شوند

تعاونیهای راکد گلستان تعیین تکلیف می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون نظارت و بهره برداری اداره کل تعاون گلستان گفت: تمام تعاونی های راکد و غیرفعال استان در سال جاری تعیین تکلیف می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمزه گرایلو صبح دوشنبه در جلسه رسیدگی به وضعیت تعاونیهای استان در گرگان افزود:  یکی از اولویت های کاری اداره کل تعاون در سال 89 بررسی وضعیت تعاونی ها برابر قانون خواهد بود.

وی اظهار داشت: قصد داریم در سال جدید، با همت و تلاش مضاعف تعاونی های غیرفعال را احیا کنیم.
 
گرایلو خاطرنشان کرد: در همین زمینه مکاتبات لازم با تعاونی ها انجام گرفته تا در مرحله نخست با اقدامات حمایتی و آموزشهای لازم، تعاونی های راکد را فعال کنیم.
 
معاون نظارت و بهره برداری تعاون گلستان بیان داشت: در صورت عدم امکان احیاء تعاونی های راکد و غیرفعال، اقدامات لازم جهت منحل کردن آنها انجام خواهد گرفت.
 
هشت هزار و 200 شرکت تعاونی در گلستان ثبت شده است.
کد مطلب 1066641

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