آرامگاه صائب تبریزی میزبان شاعران ایران و جهان/ سبک شعر صائب اصفهانی بود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، باغ صائب تبریزی که اکنون آرامگاه این شاعر است، صبح دوشنبه میزبان شاعران ایران و جهان بود که در ابتدای این مراسم استاد فضل الله شیرانی ( متخلص به سخا ) ضمن خیر مقدم به شاعران حاضر در خصوص صائب تبریزی نیز مطالبی را ارائه کرد.

وی در خصوص صائب تبریزی اظهار داشت: مولانا محمدعلی صائب مشهور به خلاق المضامین شاعر صاحب سبک و توانای قرنهای اخیر، طبق تذکره‌ها و کتب موجود و تحقیقات عمیق استاد صاعد اصفهانی صائب شناس معاصر بین سالهای 1002 تا 1007 در تبریز دیده به دنیا گشود و پس از فتح تبریز بدست شاه عباس صفوی در سال 1012 با خانواده و اقارب خویش به اصفهان مراجعت نمود در سال 1034 به قصد تجارت شغل پدری یا سیاحت راهی هند شد.

شیرانی ادامه داد: زنده یاد استاد امیری فیروزکوهی در مقدمه دیوان صائب، رواج زبان فارسی در هند، روابط سیاسی و اقتصادی ایران و هند را از دلایل مسافرت شعرای ایران در زمان صفویه می‌داند .

این شعار اصفهانی افزود:‌ صائب پس از بازگشت از هند به اصفهان سفر می‌کند و مورد توجه شاه عباس دوم قرار گرفت و به ملک الشعرایی منصوب گردید که سر انجام در سن 80 الی 85 سالگی بدرود حیات گفت و اکنون در این مکان که آن‌زمان تکیه درویش سالک نام داشت و مقبره خانوادگی صائب نیز هست در کنار باغی سر سبز بخاک سپرده شد.

وی همچنین در ادامه سخنان خود در این خصوص به مقدمه امیر فیروزکوهی در مقدمه کتاب صائب نیز اشاره نمود و افزود: گرچه این سبک به سبک هندی مشهور است ولی حق مطلب این طرز است که این سبک را اصفهانی بشناسیم زیرا ظهور آن در ایران و در بین گویندگان اصفهانی بوده و از اصطلاحات و استعارات اصفهانی برخوردار است.

به گزارش مهر در حاشیه این سخنرانی شاعران کشورهای مختلف با حضور در تندیس شاعر نامی ایران "صائب تبریزی" با علاقه و شوری فراوان عکس‌های یادگاری را گرفتند و با حضور در فضایی دلنشین با علاقه‌ای فراوان با تاریخچه‌ای از بزرگی و زندگی این شاعر آشنا شدند.