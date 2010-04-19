مسئولان هندبال کرمان باید به تیم شهرداری زرند کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ابوالقاسم شعبانی شامگاه یکشنبه پس از برد سبزوار مقابل شهرداری زرند در جمع خبرنگارن در کرمان اظهار داشت: تیم هندبال شهرداری زرند یکی از تیمهای پر افتخار هندبال ایران است و مسئولین ورزش کرمان باید فکری به حال مشکلات این تیم کنند.

وی افزود: ما به دلیل شناختی که از وضعیت تیم زرند و مشکلات فراروی آنان داشتیم از قبل پیش بینی می کردیم که برنده این بازی باشیم اما تیم پرمهره شهرداری زرند باید بهتر از این کار می کرد و از آن جایی که پول در ورزش حرف اول را می زند باید مشکلات زرند حل شود تا قابلیتهای بازیکنانش دیده شود.

وی افزود: تیم شهرداری سبزوار تیمی 100درصد بومی است و ما تمام هم و غم خودمان را بر ارتقاء تیم گذاشته ایم و بازیکنان ما هم به دلیل بومی بودن تعصب خاصی روی تیمشان دارند.

شعبانی گفت: تیم ما البته مشکلاتی دارد که نداشتن بازیکن فیکس روی نیمکت ذخیره یکی از مشکلات ماست به گونه ای که اگر یکی از بازیکنان ما مصدوم باشد بازیکن جایگزین کارش قابل مقایسه با مهره اصلی نیست.

وی افزود: تیم ما بعد از چند باخت نیاز به برد و روحیه تیمی داشت اما به دلیل آسیب دیدگی چند تن از بازیکنانمان نتیجه نمی گرفتیم که خوشبختانه چند بازی است که تیم راه افتاده است.

وی درباره شایستگی دعوت بازیکنان هندبال دو تیم به نیمهای ملی گفت: تیم هندبال شهرداری زرند 3-4 بازیکن در حد تیم ملی دارد و در تیم ما هم دو بازیکن می توانند انتظارات تیم ملی را برآورند.