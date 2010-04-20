98 روستای بوشهر با تانکر آبرسانی سیار می شوند

مرتضی ایمانی در گفتگو با خرنگار مهر در بوشهر با بیان این تعداد روستا کمتر از چهار درصد جمعیت روستاهای استان بوشهر را تشکیل می دهند، افزود: آب این تعداد روستا توسط 31 دستگاه تانکر سیار تأمین می شود.
وی اظهار داشت: با توجه به کمبود بارش وعدم تأمین منابع آب مناسب در این استان و همچنین کیفیت نامناسب آب محلی در استان بوشهر مردم باید در استفاده درست وبهینه از آب نهایت دقت را داشته باشند.
رئیس اداره نگهداری وتوسعه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر با بیان این که با تشکیل تعاونی آبداران در سال گذشته کلیه امور مربوط به آبرسانی سیار توسط این بخش صورت می گیرد، گفت: تعاونی های آبداران نقش بسزایی در کاهش مصرف آب و اطلاع رسانی در خصوص مصرف بهینه آب در روستاییان خواهند داشت.
ایمانی از افزایش میزان رضایتمندی مشترکان شرکت آبفار استان بوشهر خبر داد و گفت: میزان رضایتمندی مشترکین شرکت آب وفاضلاب روستایی استان بوشهر با 7 در صد افزایش نسبت به دور قبل به 75 درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه این میزان رضایتمندی بر اساس نظر سنجی شش ماهه دوم سال 88 به دست آمده است، گفت: کاهش زمان پاسخگویی به مشترکان ، نحوه پاسخگویی، توزیع قبوض آب بهاء، نحوه اطلاع رسانی و رضایت از میزان کمیت و کیفیت آب از مهمترین شاخصه های این نظر سنجی بوده است.
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