کشورهای آسیایی بزرگترین شرکای صادراتی ایران نام گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صافدل، عراق، چین، امارات متحده عربی، هند، افغانستان، ترکیه، کره جنوبی و پاکستان را به عنوان هشت شریک آسیایی ایران ذکر کرد.

وی تصریح کرد: در سال گذشته میزان صادرات غیرنفتی ایران به عراق 4 میلیارد و 109 میلیون دلار، چین 3 میلیارد و 120 میلیون دلار، امارات متحده عربی 2 میلیارد و 875 میلیون دلار، هند 1 میلیارد و 263 میلیون دلار بوده است.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: میزان صادرات غیرنفتی ایران به افغانستان بیش از یک میلیارد دلار، ترکیه 589 میلیون دلار، کره جنوبی 543 میلیون دلار و پاکستان 430 میلیون دلار بوده است.

وی افزود: در این مدت میزان صادرات غیرنفتی ایران به عراق 49 درصد، چین 52 درصد، افغانستان 58 درصد، پاکستان 45 درصد و امارات 23 درصد افزایش داشته است.

صافدل همچنین از رشد 34 درصدی صادرات غیرنفتی ایران به ایتالیا در سال 88 ذکر کرد و گفت: میزان صادرات ایران به این کشور در مدت یاد شده 436 میلیون دلار بوده است.

وی با بیان اینکه بلژیک به عنوان هشتمین شریک صادراتی ایران در سال گذشته بوده است، گفت: میزان صادرات ایران به این کشور در مدت یاد شده 25 درصد رشد کرده است.



