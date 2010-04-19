سمفونی فردوسی در اوکراین ضبط می شود

شاهین فرهت با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: سمفونی فردوسی به رهبری سرگئی سرینکو رهبر ارکستر سمفونیک اوکراین ضبط خواهد شد و تمام هماهنگی ها برای انجام این کار در اوکراین صورت گرفته است.

وی درباره دلیل ضبط سمفونی فردوسی در خارج از کشور افزود: دلیل این اتفاق همان ماجرای همیشگی است که بارها درباره آن صحبت شده است. یکی از دلایل ضبط سمفونی در خارج از کشور این است که در ایران نوازندگان تک تک در استودیو می نوازند و در پایان تمام این تکه ها روی هم میکس می شود و این موضوع بر روی حس کلی کار تاثیر منفی می گذارد. اینگونه ضبط کردن ناشی از ضعف ارکسترهای داخلی برای اجرای یک قطعه در استودیو است.

این آهنگساز همچنین تصریح کرد: عامل دیگر نیز به هزینه های تمام شده ضبط اثر باز می گردد؛ به شکلی که پروسه ضبط یک اثر ارکسترال در اوکراین با چنین کیفیتی بسیار ارزانتر و سریعتر از داخل کشور اتفاق می افتد.

فرهت در مورد سمفونی فردوسی گفت: سمفونی فردوسی از 4 بخش تشکیل شده که به ترتیب شامل "فردوسی سخن می گوید"، "سیمرغ"، "رستم" و "گرد آمدن تمام شخصیت های شاهنامه" می شود. از آنجا که این سمفونی بی کلام است هر کدام از شخصیت هایی که در سمفونی آورده شده اند با یک ملودی و یا تم خاص معرفی می شوند.

وی همچنین افزود: شخصیت‌های شاهنامه فردوسی فانتزی هستند و من برای تصویر این فانتزی نوعی از موسیقی ملودیک را به کار برده ام. یکی از ویژگی های کاراکترهای شاهنامه علاوه بر خیالی بودن، گستردگی بعد احساسی هریک از آنها است؛ چرا که در شاهنامه شجاعت، خشونت ،جنگ و قهرمانی به شکل اساطیری وجود دارد و از سوی دیگر نرم ترین احساسات عاشقانه و عاطفی که دو قطب احساسی بشری است نیز دیده می شود به همین دلیل ساخت موسیقی برای این دو احساس متضاد و متفاوت از حساسیت و درعین حال زیبایی خاصی برخوردار بوده است.