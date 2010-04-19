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۳۰ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۵۸

مشارکت موزه‌ها و مراکز فرهنگی در نمایشگاه خاندان تجویدی

موزه‌ها و مراکز فرهنگی هنری و مجموعه‌داران در برگزاری نمایشگاه آثار نگارگری خاندان تجویدی مشارکت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری  مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر، شماری از مراکز فرهنگی هنری، موزه‌ها و مجموعه‌داران خصوصی کشور با ارائه آثاری منحصربه فرد و شاخص از بزرگان نگارگری مکتب تجویدی در این همایش مشارکت می‌کنند.

تاکنون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، موزه هنرهای معاصر تهران، موزه هنرهای ملی ایران، مدرسه هنرهای زیبای پسران تهران و نیز مجموعه‌داران خصوصی، استادان محمدرضا تائب، اسماعیل نظری و خانواده تجویدی در این عرصه مشارکت یافته‌اند.

همایش و نمایشگاه بزرگداشت جایگاه علی اکبر تجویدی و دیگر بزرگان هنرآفرین این خاندان که از 7 اردیبهشت لغایت 7 خرداد ماه در فرهنگستان هنر و مؤسسه فرهنگی هنری صبا برگزار می‌شود.

کد مطلب 1066694

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