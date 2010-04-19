به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر، شماری از مراکز فرهنگی هنری، موزه‌ها و مجموعه‌داران خصوصی کشور با ارائه آثاری منحصربه فرد و شاخص از بزرگان نگارگری مکتب تجویدی در این همایش مشارکت می‌کنند.

تاکنون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، موزه هنرهای معاصر تهران، موزه هنرهای ملی ایران، مدرسه هنرهای زیبای پسران تهران و نیز مجموعه‌داران خصوصی، استادان محمدرضا تائب، اسماعیل نظری و خانواده تجویدی در این عرصه مشارکت یافته‌اند.

همایش و نمایشگاه بزرگداشت جایگاه علی اکبر تجویدی و دیگر بزرگان هنرآفرین این خاندان که از 7 اردیبهشت لغایت 7 خرداد ماه در فرهنگستان هنر و مؤسسه فرهنگی هنری صبا برگزار می‌شود.