به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد امیری رئیس فرهنگسرای مترو با اعلام این خبر افزود: قرنهاست که مردم ایران و فارسی‌زبانان در غزلهای سعدی بیان احوال روح و عواطف خود را جسته و آن را می‌خوانند و غزلهای سعدی از نظر روانی، زیبایی و بلاغت کلام منتهای زبان فارسی است. بدین منظور فرهنگسرای مترو به مناسبت روز بزرگداشت سعدی و به منظور ترویج آموزه‌های اخلاقی و اجتماعی برنامه‌های مختلفی از جمله ایستگاه خوشنویسی، نقاشی، نگارگری، شعرسرایی و عرضه کتاب را برگزار می کند.

وی همچنین گفت: با توجه به قرار داشتن در هفته شعر (25 فروردین تا اول اردیبهشت ) هنرمندان خوشنویس و نگارگر به نگارش اشعار شیخ اجل سعدی در باب قناعت، همسایگی، عفت و پاکدامنی و اخلاق بر روی شیشه های ایستگاه مترو سعدی اقدام خواهند کرد.

رئیس فرهنگسرای مترو گفت: برنامه بزرگداشت سعدی از ساعت 9 الی 19 در ایستگاه مترو سعدی برگزار می‌شود.

