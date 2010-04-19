شاغلین صنعت ساختمان لرستان 54 هزار نفر ساعت آموزش می بینند

علی شرفی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: با توجه به برنامه های در دستور کار توسط این اداره کل شاغلین بخش صنعت ساختمان سراسر استان از حضور در آزمون های فنی و حرفه ای بهره مند می شوند.

وی با بیان اینکه در راستای اجرای طرح آموزش شاغلین صنعت ساختمان در سال جاری مرحله دوم طرح در استان آغاز شده است، عنوان کرد: در مرحله اول این طرح ، شناسایی و تعیین سطح کارگران بخش صنایع ساختمان را در دستور کار داشتیم که در طی دو سال گذشته توانستیم در این زمینه به نحو مطلوبی عمل کنیم.

مدیر طرح آموزش صنایع ساختمان اداره کل فنی و حرفه ای استان لرستان ادامه داد: در مرحله دوم این طرح آموزش کارگران را در دستور کار خود قرار داده ایم که در سال جاری هفت قرارداد آموزشی جهت ارتقاء پایه پروانه با آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد بخش خصوصی در این زمینه تنظیم شده است.

شرفی افزود: تاکنون 385 نفر معادل 54 هزار و 315 نفر ساعت جهت گذراندن دوره های آموزشی صنایع ساختمان به آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد طرف قرارداد معرفی شده است.