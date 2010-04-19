به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "سه دیدار با مردی که از ماورای ذهن ما می‌آمد" که نادر ابراهیمی آن را در بین سالهای 75 تا 77 نوشته شامل تجربیات شخصی این نویسنده از دیدار با امام خمینی (ره) است که جلد اول آن توسط حوزه هنری برای نخستین‌بار در سال 77 منتشر شد.

پس از چندی جلد دومش انتشار یافت اما جلد سوم آن منتشر نشد و به مرور با تجدید چاپ نشدن آن دو جلد این کتاب نایاب شد تا جایی که فرزانه منصوری همسر نادر ابراهیمی در گفتگویی در سال 87 اعلام کرد که این کتاب آنقدر نایاب است که خود وی نیز تنها جلد دوم آن را دارد.

اما این روزها خبر می رسد برای اینکه این کتاب بار دیگر در اختیار علاقمندان قرار گیرد دو جلد اول این کتاب همراه با جلد سوم آن همزمان با نمایشگاه کتاب تهران ارائه می شود.

جلد اول و دوم و سوم این کتاب هر کدام در 286 صفحه،قطع رقعی و در شمارگان 2 هزار و 500 نسخه و به قیمت 4 هزار و 300 تومان توسط انتشارات سوره مهر در نمایشگاه کتاب عرضه می‌شود.



