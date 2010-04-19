صادرات 177 میلیون دلاری فرش دستبافت از آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، صادق نجفی افزود: این میزان صادرات از نظر ارزش هشت درصد نسبت به سال 87 رشد نشان می دهد.

وی اظهار داشت: کشورهای فرانسه، سوئیس، آمریکا، آلمان، کانادا، اسپانیا، ترکیه، یونان، سوئد، ترکمنستان، امارات متحده عربی، لبنان، سوریه، عراق و عربستان سعودی از مقاصد اصلی صادراتی فرش دستبافت آذربایجان شرقی در سال گذشته بوده است.

نجفی گفت: در این مدت دو فقره جواز تاسیس مجتمع بزرگ قالیبافی صادر و 26 میلیارد ریال در قالب تسهیلات فنی و مهندسی به متقاضیان فعال در حوزه فرش ارائه شد.

وی صدور پروانه بهره برداری به چهار مجتمع قالی بافی متوسط، جذب 255 میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای طرح های زودبازده، هماهنگی و هدایت صادر کنندگان و تولید کنندکان فرش برای شرکت در نمایشگاه های فرش کیش، آلمان، روسیه و تهران و توزیع سهام عدالت به 64 هزار نفر از قالیبافان را از دیگر فعالیت های سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی در حوزه فرش بیان کرد.

نجفی، تقویت علمی تولیدکنندگان و بافندگان فرش را از برنامه های سالجاری این سازمان اعلام کرد و گفت: برای رونق در تجارت و صادرات باید از روش های علمی بهره جست که برای تحقق این امر برداشتن گام های اساسی ضروری است.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی اضافه کرد: شهرت جهانی فرش تبریز به خودی خود می تواند عامل افزایش تقاضا باشد اما باید در این زمینه به سلایق روز جهان نیز توجه جدی شود.