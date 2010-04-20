نبود اختیارات کافی در کرج مسئولان و شهروندان را رنج می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عزیز اکبریان در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان کرج که در مشهد مقدس برگزار شد، اظهار داشت: در بخشهای مختلف باید نیروهای توانمند و متخصص فعالیت کنند تا به ایده آل دست یابیم اما در کلانشهر کرج اختیارات محدود است و مسئولان نمی توانند برنامه های مختلفی را برای پیشرفت و توسعه این کلانشهر اجرا کنند.

وی افزود: هم اکنون دولت و مجلس به بخش آموزش و پرورش توجه ویژه ای دارند و به فکر برطرف کردن دغدغه های دانش آموزان و فرهنگیان هستند.

این مسئول خاطرنشان کرد: به طور قطع با تصویب لایحه استان البرز، تغییرات اساسی در کرج به وجود می آید ک به نفع مردم است.

اکبریان بیان داشت: وجود یک سازمان آموزش و پرورش در کلانشهر کرج که دارای چهار ناحیه آموزش و پرورش است، ضروری است که با تشکیل استان البرز این امر محقق می شود.

4850 مسافر نوروزی در کرج اسکان داده شدند

همچنین در این جلسه دبیر شورای آموزش و پرورش شهرستان کرج عنوان کرد: در ایام نوروز چهار هزار و 850 مسافر نوروزی در کلانشهر کرج در مراکز و مدارس نواحی چهارگانه آموزش و پرورش اسکان داده شدند.

ابراهیم علی آخوندی ادامه داد: این مسافران در بیش از هشت مرکز در ایام نوروز اسکان داده شدند.

وی با اشاره مصوبات شورای آموزش و پرورش کرج طی سال گذشته یادآور شد: در دوره گذشته در شورای آموزش و پرورش 88 مصوبه تصویب و اجرا شد.

این مسئول گفت: مهم ترین این مصوبات تشکیل مدارس هیئت امنایی، تشکیل ستاد غنی سازی اوقات فراغت برای نوجوانان و تجاری کردن 20 درصد مساحت مدارس کرج است.

در آموزش و پرورش کرج به رغم توسعه بخشهای مختلف همچنان مشکل وجود دارد

همچنین در این جلسه رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرج در سخنانی اظهار داشت: برغم توسعه بخشهای مختلف در آموزش و پرورش کرج همچنان با مشکل روبرو هستیم که باید در این بخش توجه ویژه ای شود.

اکبر حلیمی گفت: در ایام نوروز تنها در ناحیه سه هزار و 400 مسافر نوروزی در شش مرکز رفاهی و مدرسه اسکان داده شدند.