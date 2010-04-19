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۳۰ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۳۷

AFC اعلام کرد:

باشگاه‌های ایرانی در رده سوم لیگ قهرمانان آسیا/ کره صدرنشین است

باشگاه‌های ایرانی در رده سوم لیگ قهرمانان آسیا/ کره صدرنشین است

نتایج خوب چهار باشگاه ایرانی در فصل جاری مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا، عملکرد فوتبال کشورمان در این رقابت‌ها را در رده سوم قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، در پایان هفته پنجم فصل 2010 مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تیم‌های ایرانی توانستند از مجموع 60 امتیاز ممکن 35 امتیاز را بدست آورند و با 58.33 درصد تیم سوم جدول عملکرد کشورها شوند.

تیم فوتبال آرمد فورس سنگاپور هم با اولین بردی که در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا بدست آورد کشور سنگاپور را بالاتر از دو نام مدعی حاضر در این رقابت‌ها یعنی چین و امارات قرار داد. سنگاپور تنها یک تیم در این فصل لیگ قهرمانان آسیا دارد که توانست در هفته گذشته تیم هینان چین را با نتیجه 2 بریک مغلوب کند. با این نتیجه درصد امتیازهای بدست آمده برای کشور سنگاپور در لیگ قهرمانان به 26.66 درصد رسید. به این ترتیب آنها از 15 امتیاز ممکنت چهار امتیاز بدست آوردند.

در این جدول کره جنوبی با 73.33 درصد و ژاپن با 63.30 درصد بالاتر از همه کشورها هستند. ایران هم با 58 درصد وضعیتی بهتر از سال گذشته دارد و در جای سوم ایستاده است.

کشور امتیازکسب شده حداکثرامتیاز میانگین امتیاز
کره‌جنوبی 44 60 73.33%
ژاپن 38 60 63.30%
ایران 35 60 58.33%
قطر 17 30 56.66%
عربستان 32 60 53.33%
ازبکستان 16 30 53.33%
استرالیا 14 30 46.66%
سنگاپور 4 15 26.66%
چین 15 60 25%
امارات 12 60 20%
اندونزی 0 15 0.00%
کد مطلب 1066742

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