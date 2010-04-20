سعید‌ حاجی‌میری تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری فیلم سینمایی"بیداری" دی وبهمن 87 در تهران انجام شده است اما حدودا 30 درصد از فیلمبرداری این فیلم هنوز باقی‌مانده است. زمستان گذشته به دلیل مساعد نبودن شرایط امکان فیلمبرداری میسر نشد. با آغاز فصل سرما سکانسهای باقی مانده فیلمبرداری می‌شوند تا این فیلم بتواند در جشنواره بیست ونهم فیلم فجر حضور پیدا کند.

فیلمنامه "بیداری" را کریم هاتفی‌نیا و سعید حاجی میری به نگارش درآورده اند که مضمونی مرتبط با سی سال انقلاب اسلامی ایران دارد. "بیداری" داستان زنی به نام زهرا است که حافظه اش از زمانی که برای آخرین بار دختر 6 ساله اش یاسمن را دیده، متوقف شده است. اکنون پس از گذشت 24 سال از آن اتفاق، حافظه زهرا بازگشته و او قصد دارد دختر گمشده‌اش را بیابد؛ اما همه نشانی هایی که به یاد دارد به کلی تغییر کرده است...

نیکی کریمی، شقایق فراهانی، مهدی احمدی و حامد بهداد بازیگران اصلی این فیلم هستند. "بیداری" توسط سازمان سینمایی سبحان با حمایت و مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید می‌شود.

