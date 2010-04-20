سرانه ورزشی تبریز تنها دو صدم درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، سید محمد شروین اسبقیان در اولین جلسه اداری خود در جمع کارکنان تربیت بدنی آذربایجان شرقی افزود: با توجه به قابلیت های موجود در استان، باید اذعان داشت شان ورزش آذربایجان شرقی در قبال سایر استانها این نیست و در بعضی رشته ها از سایر استانها بسیار عقب هستیم.

وی با تاکید بر تلاش برای ارتقای ورزش آذربایجان شرقی افزود: می توان با سعی وتلاش و کوشش در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال همت مضاعف و کار مضاعف نامیده شده است موفقیت های ورزش استان را بیش از این درخشان تر کرد.

اسبقیان از تدوین برنامه توسعه پنجم ورزش آذربایجان شرقی خبر داد و افزود:‌ اهداف و برنامه توسعه پنجم ورزش آذربایجانشرقی در بخشهای زیر ساختارهای ورزشی ، ورزش قهرمانی ، ورزش همگانی ، ورزش بانوان و نیروی انسانی تدوین و به قدرت اجرا می شود.

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت سرانه ورزشی تبریز گفت : برای مرکز یک استان آنهم کلانشهری مانند تبریز داشتن تنها دو صدم متر مربع قابل تامل است.

وی با بیان اینکه افزایش سرانه ورزشی تبریز توجه و همیاری بیشتر مسئولان را می طلبد افزود: در بازدید از سالنهای ورزشی سطح شهر تبریز برای بازسازی این سالنها نیز اقدامات و اعتبارات خاصی در نظر گرفته خواهد شد.

شروین اسبقیان ورزش همگانی را از اهداف اداره کل تربیت بدنی دانست و گفت : مقام معظم رهبری در آغاز سال 89 و در مشهد مقدس و بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) توسعه ورزش همگانی و نهادینه کردن ورزش در ابعاد مختلف را از اولویت های نظام بیان داشتند و در این راستا توسعه ورزش همگانی با برگزاری برنامه های متنوع برای خانواده ها ، جوانان و نوجوانان از مهمترین اهداف اداره کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی در سال همت مضاعف و کار مضاعف است.

وی افزایش ورزشکاران سازمان یافته را از دیگر اهداف اداره تربیت بدنی در سال 89 دانست و افزود : ورزشکاران سازمان یافته در آذربایجان شرقی بیش از 90 هزار نفر هستند که این رقم را باید افزایش داد.

به گفته اسبقیان، با پنج برابر شدن بودجه ورزش در کشور از این موقعیت مهم باید نهایت سود و بهره را برد و برای توسعه ورزش استان در تمامی بخشها تلاش و کوشش کرد.