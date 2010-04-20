به گزارش خبرنگار مهر، رویا نونهالی به زودی و بعد از سالها با نمایش "مقام عاشقی" به صحنه تئاتر باز می گردد. این نمایش به کارگردانی محمد حاتمی ودر ارتباط با شمس و مولانا است. نونهالی در این نمایش با محمد حاتمی و محسن حسینی بازی می کند. همچنین بهزاد جاودان فر نیز در این نمایش علاوه بر بازی، طراحی حرکات فرم وموزون را انجام می‌دهد.

"مقام عاشقی" اثری است که به سفارش سازمان اکو وموزه هنرهای معاصر تولید می‌شود و احتمالا به زودی در مجموعه ایرانشهر روی صحنه می رود. نونهالی آخرین بار در سال 82 درنمایش "اورفه" به کارگردانی محسن حسینی حضور داشت.

نونهالی از سال 62 فعالیت هنری خود را در عرصه تئاتر آغاز کرد و با حضور در فیلم" یار در خانه" ساخته خسرو سینایی و فیلم "عروسی خوبان" به کارگردانی محسن مخملباف به عنوان بازیگر به عامه مردم معرفی شد. وی جوایزی را از جشنواره فیلم فجر وجشن خانه سینما دریافت کرده است که به بخشی از آنها اشاره می شود.

برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن برای فیلم "عروسی خوبان" به کارگردانی محسن مخملباف، نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن برای فیلم " ماهی ها عاشق می شوند" به کارگردانی علی رفیعی، تندیس زرین بهترین بازیگر نقش اول زن برای فیلم "ماهی ها عاشق می شوند"از جشن خانه سینما، برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای فیلم"بوی کافور عطر یاس" به کارگردانی بهمن فرمان آرا، نامزد دریافت تندیس زرین بهترین بازیگر نقش اول زن برای فیلم"زندان زنان" به کارگردانی منیژه حکمت از خانه سینما و...