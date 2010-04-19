تشکیل استان البرز نباید به نام افراد مصادره شود

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تشکیل استان البرز در 15 فروردین ماه جاری طی هماهنگی با هیئت رئیسه مجلس چهار کمیسیون تخصصی شوراها، امنیت ملی، اجتماعی و برنامه بودجه تصویب استان البرز را بررسی کردند.

وی افزود: هم اکنون نیز مراحل بررسی تخصصی در حال طی شدن است.

این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: تمامی مسئولان باید در تشکیل استان البرز و تصویب این لایحه کمک کنند.

رسانه ها سهم بسزایی در تشکیل استان البرز دارند

اکبریان بیان داشت: آحاد مردم به خصوص رسانه ها و مطبوعات در تشکیل استان البرز نقش مهمی داشته و دارند.

نماینده مردم کرج در مجلس عنوان کرد: بلافاصله پس از تصویب لایحه و تشکیل استان البرز، ادارات کل و سازمانها در کلانشهرکرج ایجاد می شوند.

وی ادامه داد: هم اکنون نیز زیرساختهای لازم برای احداث و ایجاد برخی از ادارات کل و سازمانها فراهم شده است.

امیدوارم نمایندگان مجلس رای خوبی به لایحه استان البرز بدهند

همچنین در این زمینه فاطمه آجرلو دیگر نماینده کرج در مجلس به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر روشنگریها برای بررسی و تصویب لایحه تشکیل استان البرز در مجلس آغاز شده است و امید می رود هرچه سریعتر به تصویب برسد.

وی بیان داشت: در این راستا مسئولان کلانشهر کرج به خصوص شوراهای شهر و روستا باید آمادگی های لازم را داشته باشند.

اکبریان گفت: امیدوارم که نمایندگان مجلس رای خوبی به لایحه استان البرز بدهند و این استان شکل بگیرد.

وی بیان کرد: همچنین در این زمینه جلسه ای با رئیس مجلس برگزار و بر بررسی این لایحه خارج از نوبت تاکید شد.