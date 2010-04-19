بررسی امور حج و عتبات در کمیسیون فرهنگی مجلس

جواد آرین منش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه علی لیالی تازه کار خود را در سازمان حج آغاز کرده به همین دلیل روز سه شنبه برای ارائه برنامه های سازمان در امور مربوط به اعزام زائران به حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات سوریه و عراق به مجلس دعوت شده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از نگرانیهای نمایندگان مجلس، رفع مشکلات زائران عتبات عراق است، گفت: بدین منظور تعدادی از نمایندگان مجلس برای بررسی وضعیت زائران ایرانی در مرز و اماکن زیارتی در آینده ای نزدیک به عراق سفر می کنند و پس از بررسی برای رفع مشکلات آنان اقدام خواهند کرد.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد صادر نشدن ویزای انفرادی برای زائران عتبات گفت: این موضوع خواست ما و سازمان حج است و معتقدیم اگر قرار باشد مشکلات زائران کاهش پیدا کند باید سفر زیارتی زائران در قالب تور زیارتی به عتبات انجام شود تا مدیران آژانسها بتوانند به لحاظ امنیتی و ارائه خدمات برنامه ریزیهای مناسبی انجام دهند.