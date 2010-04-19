15 حادثه و بلای طبیعی تاکنون در قم رخ داده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، خلیل الله سائلی در اولین جلسه کار گروه تخصصی امداد و نجات و آموزش همگانی در سال 89 که صبح دوشنبه با حضور مدیران و نمایندگان سازمانها و ادارات مختلف قم برگزار شد، ضمن بیان اهمیت این کار گروه گفت: از 43 مورد حادثه که در جهان رخ میدهد، 33 مورد آن در کشور و 15 مورد آن در قم اتفاق افتاده است، که شامل سیل و زلزله و ... است.
وی افزود: قم به علت معین بودن استان تهران و فشردگی جمعیت آن از اهمیت ویژهای برخوردار است که وظیفه این کارگروه نیز همافزایی است تا به صورت هماهنگ و به نحو مطلوب در حوادث وارد عمل شویم.
سائلی ادامه داد: آموزش همگانی حول سه محور پیشگیری، مقابله و عادی سازی بحث میکند و امیدواریم در این سال که سال همت و کار مضاعف است بتوان با قدرت و توان بیشتری جهت پیشگیری و رویارویی در حوادث و بلایا وارد عمل شد.
بافت فرسوده قم باید مقاومسازی شود
در ادامه جلسه مدیر کل مدیریت بحران استانداری قم طی سخنانی از خدماترسانی جمعیت هلال احمر استان قم در نوروز 89 تقدیر کرد.
محسن اروجی افزود: باید قبل از بحران، میان سازمانها، هماهنگیهایی ایجاد شود تا در حوادث از آمادگی کامل داشته باشیم و برای این امر باید مواردی را از جمله مقاومسازی بافت فرسوده شهر، انجام مانورهای امدادی که باید به صورت عملیاتی صورت گیرد، مانور ساعت صفر در استان، انجام نشستها، نقد و یادآوری نقاط ضعف را در دستور کار خود قرار دهیم.
آموزش 10 درصد کارکنان دولت طی سال 89 و اعلام ساعت صفر برای اعضای کارگروه از مصوبات این جلسه بود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم از وقوع 15 مورد از 43 حوادث رخ داده جهان در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، خلیل الله سائلی در اولین جلسه کار گروه تخصصی امداد و نجات و آموزش همگانی در سال 89 که صبح دوشنبه با حضور مدیران و نمایندگان سازمانها و ادارات مختلف قم برگزار شد، ضمن بیان اهمیت این کار گروه گفت: از 43 مورد حادثه که در جهان رخ میدهد، 33 مورد آن در کشور و 15 مورد آن در قم اتفاق افتاده است، که شامل سیل و زلزله و ... است.
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