مجوز جذب 23 هزار نیروی پرستار/ اجرای قانون خدمات پرستاری از اول 89

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد امروز دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز پرستار که در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد با اشاره به سخنان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابراز امیدواری کرد که در دوره مدیریت دکتر وحید دستجری نه تنها شرایط کار پرستاری بهبود پیدا کند ، بلکه اندازه ها و معیارهای نظام سلامت نیز ارتقاء چشم گیری داشته باشد.

وی اضافه کرد: دکتر دستجردی اعلام کرده که در حال حاضر 23 هزار نفر نیروی کار کم داریم که بنده همین الان اجازه می دهم که از فردا آگهی استخدام این افراد را چاپ نمایید.

احمدی نژاد همچنین از وزیر بهداشت تقاضا کرد که جایگاه قائم مقامی وزیر در امر پرستاری را در نظر بگیرد.

رئیس جمهور همچنین اعلام کرد که قانون خدمات پرستاری از اول فروردین ماه اجرایی شود.