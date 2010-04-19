به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسپور تهرانی فرد با اعلام این خبر در خصوص قانون حذف کنکور افزود: با توجه به آغاز به کار مدیریت جدید دو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش و تاکید آنها در اجرای قانون حذف کنکور، جلسات متعددی تحت عنوان کارگروه ماده 4 تشکیل شد.

وی افزود: این کار گروه متشکل از وزرای علوم، آموزش و پرورش، بهداشت، رئیس سازمان سنجش و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی است.

عباسپور خاطرنشان کرد: قرار است فردا سه شنبه این کارگروه جلسه ای جهت اعلام تاریخ دقیق حذف کنکور به همراه جدول زمان بندی آن به مجلس تشکیل شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: از کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز برای حضور در این جلسه دعوت شده است و امیدواریم خروجی این جلسه تاریخ دقیق را به ما ارائه کند تا مجلس بتواند نظر نهایی خود را اعلام کند.