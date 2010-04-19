آغاز اجرای احداث نخستین کارخانه آلومینا در سراب

سید احمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: مطابق مفاد الحاقیه قرارداد مزبور، کنسرسیوم پیمانکار اصلی موظف است تا یک ماه آینده نسبت به تجهیز کارگاه و تحویل زمین و شروع عملیات اجرایی اقدام کند.

وی اظهار داشت:طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب با اعتباری بالغ بر 380 میلیون یورو طی مصوبه اولین سفر استانی ریاست جمهوری به آذربایجان شرقی در دستور کار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) قرار گرفت که هدف اصلی از راه اندازی این واحد خودکفایی صنعت آلومینیوم کشور است.

موسوی افزود: این کارخانه که قرار است ظرف مدت هزار روز به بهره برداری برسد، 70 هزار تن آلومینا به همراه محصولات جانبی مورد نیاز کشور را تامین و در فازهای بعدی به ترتیب این رقم به 200 هزار تن و 500 هزار تن در سال افزایش پیدا خواهد یافت.

وی اضافه کرد: با اجرای این طرح برای دو هزار نفر به طور مستقیم و برای 10 هزار نفر نیز به صورت غیر مستقیم فرصت شغلی ایجاد می شود که با احداث کارخانه سیمان این میزان افزایش نیز خواهد یافت.

مجری طرح تولید آلومینا از نفلین سینت سراب خاطر نشان کرد: با اجرای این طرح تحول چشمگیر اقتصادی در آذربایجان شرقی روی داده و با توجه به نقش استراتژیک فلز آلومینیوم و تولید پودر آلومینا در آذربایجان که ماده اولیه آلومینیوم است خودکفایی کشور در این بخش محقق خواهد شد.