رشد شش درصدی پذیرش اشتراک گاز در استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ابوالفضل سرایلو ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به مصرف سه هزار و 284 متر مکعبی مصرف کنندگان در سال 87، این امر نشان دهنده صرفه جویی شش درصدی هر خانوار زنجانی در زمینه مصرف گاز است.



وی مصرف گاز خانگی استان در سال گذشته را بیش از 432 میلیون و 11 هزار متر مکعب توسط 140 هزار و 581 مصرف کننده عنوان کرد و ادامه داد: این میزان مصرف در سال 87 معادل 426 میلیون و 354 هزار متر مکعب توسط 139 هزار و 829 مصرف کننده بوده است و این امر کاهش شش درصدی متوسط مصرف سرانه هر خانوار زنجانی را نشان می دهد.

سرایلو افزود: با پذیرش اشتراک 12 هزار و 54 مصرف کننده گاز خانگی در سال گذشته مشترکین گاز طبیعی در سطح استان به 141 هزار و 883 مشترک با تحت پوشش قرار دادن 175 هزار و 993 خانوار رسیده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان با بیان اینکه می توان با اجرا و استمرار برنامه ها در سالهای آینده شاهد کاهش هرچه بیشتر مصرف گاز استان بود افزود: اطلاع رسانی در امر تفکیک کنتور آپارتمان ها و همکاری با سازمان آموزش و پرورش به منظور اجرای طرح همیار گاز و آموزش 15 هزار دانش آموز در استان از اقدامات صورت گرفته در این راستا بوده است.

سرایلو با عنوان اینکه اقدامات وسیعی در راستای اطلاع رسانی و آگاهسازی مردم در رابطه با اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از گاز طبیعی صورت گرفته است، گفت: ارائه آموزش های لازم در 120مسجد استان و آگاه سازی 33 هزار شهروند زنجانی از دیگر اقدامات این شرکت در سال اصلاح الگوی مصرف بوده است.