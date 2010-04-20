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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۸:۱۷

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: ظلم و ستم بر بندگان خدا و همنوعان گناهی نابخشودنی است و عواقب بسیار بد دنیوی و اخروی درپی دارد.

آیه روز:

إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَکَرُوا اللَّهَ کَثِیرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ .

مگر کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده و خدا را بسیار به یاد آورده و پس از آنکه مورد ستم قرار گرفته‏اند یارى خواسته‏اند و کسانى که ستم کرده‏اند به زودى خواهند دانست به کدام بازگشتگاه برخواهند گشت .

سوره شعراء، آیه 227

حدیث امروز:

حضرت علی(ع):

بئس الزاد الی المعاد ، العدوان علی العباد.

بدترین توشه برای آخرت ستم بر بندگان خداست .

نهج البلاغه

کد مطلب 1066873

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