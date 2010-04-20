برگی از تاریخ ایران و جهان

پنجم جمادی الاول:
تولد حضرت زینب(س) - روز پرستار
در چنین روزی در سال پنجم هجری قمری حضرت زینب (س) دیده به جهان گشود . پدربزرگوار آن حضرت علی ابن ابیطالب و مادرگرامی ایشان حضرت فاطمه زهرا است . آن حضرت در مکتب اخلاص ، زهد، شجاعت و ایثار پدر و مادر رشد یافت و در سالهای بعد به عنوان یکی از مؤثرترین زنان تاریخ بشری نام گرفت .
عقیله بنى هاشم، عقیله طالبیین، موثقه، عارفه، عالمه، محدثه، فاظله، کامله، و عابده آل على، که از جمله القاب زیباى زینب کبرى هستند، بیانگر نشانگر شمهاى از کمالات اوست .
بیستم آوریل:
آغاز تصویب کنوانسیون ژنو
سال 1949 میلادی کار تصویب کنوانسیون ژنو آغاز شد . کار تصویب این کنوانسیون که تا بیست و یکم اوت همان سال به طول انجامید. کنوانسیون مزبور تا حدود زیادی وضعیت حقوقی جنگ و همچنین اسرای متخاصیمین را مشخص می کرد .
بمباران آتن
درچنین روزی در سال 1941 میلادی بمب افکن ها و هواپیماهای جنگنده آلمانی شهر آتن را مورد تهاجم و بمباران شدید قرار دادند .
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