برگی از تاریخ ایران و جهان

پنجم جمادی الاول:

تولد حضرت زینب(س) - روز پرستار

در چنین روزی در سال پنجم هجری قمری حضرت زینب (س) دیده به جهان گشود . پدربزرگوار آن حضرت علی ابن ابیطالب و مادرگرامی ایشان حضرت فاطمه زهرا است . آن حضرت در مکتب اخلاص ، زهد، شجاعت و ایثار پدر و مادر رشد یافت و در سالهای بعد به عنوان یکی از مؤثرترین زنان تاریخ بشری نام گرفت .

عقیله بنى هاشم، عقیله طالبیین، موثقه، عارفه، عالمه، محدثه، فاظله، کامله، و عابده آل على، که از جمله القاب زیباى زینب کبرى هستند، بیانگر نشانگر شمه‏اى از کمالات اوست .

بیستم آوریل:

آغاز تصویب کنوانسیون ژنو



سال 1949 میلادی کار تصویب کنوانسیون ژنو آغاز شد . کار تصویب این کنوانسیون که تا بیست و یکم اوت همان سال به طول انجامید. کنوانسیون مزبور تا حدود زیادی وضعیت حقوقی جنگ و همچنین اسرای متخاصیمین را مشخص می کرد .

بمباران آتن



درچنین روزی در سال 1941 میلادی بمب افکن ها و هواپیماهای جنگنده آلمانی شهر آتن را مورد تهاجم و بمباران شدید قرار دادند .