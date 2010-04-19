31 فروردین آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره مطبوعات سینمایی

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین فراخوان دبیرخانه جشنواره مطبوعات سینمایی تاکید شده است که زمان مهلت یادشده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. آثار برتر دومین جشنواره مطبوعات سینمایی در چهارمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران که خرداد ماه امسال برپا می شود، معرفی خواهد شد.



دومین جشنواره مطبوعات سینمایی در قالب 8 رشته در بخش اصلی، دو رشته در بخش ویژه و چهار رشته در بخش جنبی برگزار می‌شود و آثا رمنتشره سه سال اخیر می توانند در این رویداد شرکت کنند.



بخش اصلی جشنواره رشته های "نقد"، "گفت وگو"، "گزارش"، "خبر"، "ترجمه"، "مقاله تحلیلی"، "سرمقاله و یاداشت" و "طنز و کاریکاتور" را در بر می گیرد و "بهترین های 30 سال نقد سینمایی " و "بهترین نشریات سینمایی" بخش ویژه را شامل می‌شود.



همچنین بهترین نشریه دانشجویی (داخلی و محلی)، بهترین سایت های سینمایی، بهترین نقد، گزارش، یادداشت و گفت وگو در حوزه تلویزیون و عکس ، در بخش جنبی جشنواره مطبوعات سینمایی جای می‌گیرند. انتخاب برترین خبرگزاری درحوزه سینما از دیگر بخش های این دوره جشنواره است و خبرنگاران و کارشناسان خبرگزاری ها می توانند در بخش های مختلف این رویداد شرکت کنند.



علاقه مندان به شرکت می توانند در زمان باقیمانده ( تا سه شنبه ساعت 15) به اتاق صنفی شماره یک مستقر در خانه سینما جهت ارایه آثار، مراجعه کنند. آثار ارائه شده به جشنواره مطبوعات سینمایی توسط پیشکسوتان و خبرگان عرصه نقد و نوشتار سینمایی و استادان روزنامه نگاری و کارشناسان رسانه داوری خواهند شد.



