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۳۰ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۲۱

بر اساس یک نظرسنجی ؛

نیمی از مردم آمریکا دولت اوباما را در حل مشکلات ناتوان می دانند

نیمی از مردم آمریکا دولت اوباما را در حل مشکلات ناتوان می دانند

بر اساس یک نظر سنجی، بی اعتمادی آمریکایی ها به دولت باراک اوباما بیشتر شده و نیمی از مردم وی را قادر به حل مشکلات کشور نمی دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اتریشی استاندارد، بر اساس نظرسنجی اخیر موسسه "پیو" در آمریکا در حالی که تقریبا شش ماه به انتخابات میاندوره ای سنا باقی مانده، دولت باراک اوباما با بی اعتمادی روزافزون مردم مواجه است.

تقریبا چهار پنجم شرکت کنندگان در این نظر سنجی بر این عقیده اند که واشنگتن در شرایطی نیست که مسائل پیش روی خود را حل کند.

تنها 22 درصد اعتقاد داشتند که در اکثر مشکلات کشور می توان به حکومت اطمینان کرد. تنها 19 درصد پرسش شوندگان از کار خود راضی بودند و تقریبا نیمی از شرکت کنندگان در این نظرسنجی نیز بر این عقیده بودند که حکومت تاثیر منفی بر زندگی روزمره آنها دارد.

کد مطلب 1066913

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