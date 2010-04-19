لغو پروازها موقعیت براون را متزلزل کرده است/ درخواست کمک از نیروی دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر، بروز بحران هوایی در انگلیس در پی خروج خاکستر از آتشفشانی در ایسلند موجب شده تا دولت گوردون براون در آستانه انتخابات عمومی موقعیت متزلزلی را تجربه کند.

بر همین اساس روزنامه تایمز از برگزاری نشست اضطراری کابینه انگلیس برای بررسی این بحران خبر داد.

بر اساس این گزارش، لغو پروازها در انگلیس موجب شده تا هزاران نفر از مردم این کشور در فرودگاه ها سرگردان باشند و همین امر موج نارضایتی از دولت را افزایش داده و دولت برای کاهش سطح نارضایتی ها قصد کمک گرفتن از نیروی دریایی برای جابجایی مسافران را دارد.

صحنه ای از خروج خاکسترهای آتشفشانی از آتشفشان ایسلند

در همین رابطه دو کشتی از نیروی دریایی انگلیس در حال وارد شدن به سواحل این کشور برای جابجایی مسافران حاضر در فرودگاه های آن هستند.

این در حالی است که اداره زمین ‌شناسی ایسلند اعلام کرد: وزش باد، خاکسترهای این آتشفشان را در جهت جنوب شرقی اروپا و از شمال به سمت اسکاندیناوی و روسیه می‌برد و این وضعیت در همین جهت، حداقل تا 2 روز دیگر ادامه خواهد داشت؛ دانشمندان از فوران‌های بیشتر این کوه آتشفشانی هراس دارند.

از پنجشنبه هفته گذشته تا کنون در مجموع 63 هزار پرواز اروپایی لغو شده است و قریب به هفت میلیون مسافر تاکنون به دلیل لغو پرواز خود 184 میلیون دلار متضرر شدند.

صحنه ای از متوقف شدن پروازهخا در فرودگاه های اروپایی

در همین رابطه برخی خبرها حکایت از گشوده شدن برخی از فرودگاه های کشورهای فرانسه و اسپانیا دارد و "گوردون براون" ابراز امیدورای کرده که گشوده شدن فرودگاه های این کشورها بتواند اندکی از بار روانی بوجود آمده در اروپا را کاهش بدهد.

روزنامه دیلی تلگراف نیز در این رابطه نوشت : بر اثر گسترش ابر ناشی از خاکستر این آتشفشان، روز گذشته اکثر کشورهای اروپایی مجبور به بستن راه‌های هوایی خود شدند.

بیش از 17 هزار پرواز به مقصد خطوط هوایی کشورهای اروپایی یا برعکس، از جمله تمامی پروازهای فرودگاه‌های اصلی انگلیس کنسل شد.

صحنه ای از سرگردانی مسافران در فرودگاه های اروپایی

یورونیوز نیز در این رابطه گزارش داد : به علت فوران خاکسترهای این آتشفشان میلیون‌ها مسافر برای چهارمین روز متوالی سرگردان شدند و تقریبا تمام فرودگاه‌های اصلی اروپا بسته هستند. بیش از سه چهارم پروازها روز گذشته متوقف شدند.

برخی متخصصان هشدار دادند: گرد و غبار در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه شدت بیشتری خواهد داشت.