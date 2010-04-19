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۳۰ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۰۶

میرزاده:

هفت هزار تن انواع آبزیان به خارج ار کشور صادر شد

هفت هزار تن انواع آبزیان به خارج ار کشور صادر شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات هرمزگان گفت: سال گذشته بیش از 7 هزار و 20 تن انواع آبزیان پس از عمل آوری و بسته بندی به کشورهای دیگر صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، قدرت میرزاده بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در سال 88 بیش از هفت هزار و20 تن انواع آبزیان به ارزش 17 میلیون و 300 هزار دلار به کشورهای امارات، کره جنوبی، لبنان، چین، تایلند و ویتنام صادر شد.

وی از افزایش صادرات آبزیان به نسبت سال 87 خبر داد و گفت: صادرات آبزیان در سال 88 حدود 19 درصد بیش از سال گذشته بوده است.

میرزاده افزود: آبزیان صادر شده از آبهای خلیج فارس و دریای عمان در محدوده استان صید و در هفت شرکت فرآوری در بندرعباس، قشم، لنگه و میناب عمل آوری و بسته بندی شده است.

کد مطلب 1066924

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