به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که 29فروردین برگزار شد، دکتر مصطفوی ضمن تأکید بر عزم این سازمان در ترجمه نهجالبلاغه برای شیعیان، مسلمانان و حتی غیرمسلمانان کشورهای مختلف، این کتاب را برای جهانیان سودمند دانست و گفت: ترجمه نهجالبلاغه به زبانهای مختلف برای استفاده عموم براساس دقیقترین و تخصصیترین شیوهها توسط مرکز ساماندهی نشر و ترجمه سازمان با همکاری بنیاد نهجالبلاغه برای مخاطبان خارج از کشور، صورت خواهد پذیرفت.
در ادامه، حجتالاسلامسیدجمالالدین دینپرور رئیس بنیاد بینالمللی نهجالبلاغه نیز درباره ترجمه نهجالبلاغه به زبانهای خارجی اظهار داشت: ترجمه متون مذهبی مانند نهجالبلاغه که از نظر ادبی در سطح بسیار بالایی قرار دارند، دشوار است اما با همکاری مترجمانی که علاوه بر آشنایی به زبان مقصد و زبان عربی از معارف و متون اسلامی نیز اطلاع داشته باشند، میتوان در این زمینه فعالیت کرد.
همچنین حجتالاسلام اصغر صابری رئیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: بر اساس تفاهمنامه امضاء شده، این مرکز از طریق تهیهE book، نرمافزار، برگزاری نشستهای تخصصی و همایشهای بینالمللی و دورههای آموزشی نسبت به معرفی این کتاب ارزشمند و فرهنگ غنی آن با بنیاد بینالمللی نهجالبلاغه فعالیتهای مشترکی را برنامهریزی میکند.
وی افزود: مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی از نظرات سازنده مترجمان، مراکز مطالعاتی، پژوهشی و نهادهای دولتی و بخش خصوص برای پربارتر کردن این اقدامات استقبال مینماید، تا با همکاری مشترک بنیاد نهجالبلاغه با سرعت و دقت کافی در کوتاهترین زمان ممکن در معرفی بیان و کلام مولا علی (ع) اقدامات لازم صورت گیرد.
تفاهمنامه همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و بنیاد نهجالبلاغه دارای 5ماده و یک تبصره و شامل موضوعاتی از قبیل نشستها و کنفرانسهای مشترک، نقد و ارزیابی آثار نگاشته شده مشترک، برگزاری نمایشگاههای علمی، فرهنگی و هنری، برگزاری دورههای آموزشی کوتاه مدت با موضوع نهج البلاغه و سیره امیرالمومنین( ع) در داخل و خارج از کشور، همکاری در حوزه فناوری و محیط مجازی، همکاری در طراحی، تدوین و تهیه کتاب الکترونیکی و توسعه کتابخانههای طرفین و تقویت کتابخانههای خارج از کشور در حوزه نهج البلاغه است.
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