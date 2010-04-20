مهرداد فرید در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: پخش این فیلم برعهده رسانه فیلمسازان است و آنونس آن را خودم ساختم و مابقی کارهای تبلیغاتی نیز در حال انجام است.
در فیلم سینمایی "از ما بهتران" رضا عطاران، الناز شاکردوست، بهنوش بختیاری، بیژن بنفشهخواه، ملکه رنجبر، مریم امیرجلالی، بروز ارجمند، نادر سلیمانی، مریم سعادت و ارژنگ امیرفضلی بازی کردند.
"از ما بهتران" داستان روزنامهنگاری است که تاکنون هر چه نوشته مورد توجه مردم واقع نشده است. تا اینکه برخلاف رویه معمول گزارشهایی عامهپسند درباره رمالی مینویسد. انتشار این گزارشها گرچه احسان را به عنوان روزنامهنگار موفق سر زبانها میاندازد، اما به تدریج او را دچار دردسرهای عجیب و غریب میکند.
دیگرعوامل تولید فیلم عبارتند از نویسنده، تهیهکننده و کارگردان: مهرداد فرید، مدیر فیلمبرداری: بایرام فضلی، برنامهریز: علی تهرانی، صدابردار: مرتضی اصلانزاده، صداگذار: سیدمحمود موسوینژاد، طراح صحنه و لباس: سارا سمیعی، طراح چهرهپردازی: محمدرضا قومی و جانشین تولید: حسین سبزی.
وی درباره تولید "با سرعت تاختن" به کارگردانی بایرام فضلی افزود: فیلمنامه این فیلم در حال بازنویسی است ولی با توجه به حساسیت هایی که فضلی دارد هنوز نسخه نهایی آماده نشده اما سعی می کنیم امسال قطعا آن را کلید بزنیم.
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