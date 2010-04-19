هفت معلم نمونه کشوری از مازندران انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری ،عبدالوحید فیاضی ظهر دوشنبه در نشست با معلمان نمونه کشوری و استانی در باشگاه فرهنگیان ساری افزود: از 42 معلم نمونه استانی تعداد هفت نفر به عنوان معلم نمونه کشوری انتخاب شده اند.

وی اظهار داشت: ‌انتخاب معلم نمونه از این حیث اهمیت دارد که معیارهای نمونه بودن را به جامعه معرفی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ‌با انتخاب معلمان نمونه به فرهنگ متعالی دامن می زنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران افزود:‌ هفته معلم و آیین گرامیداشت این هفته تلاشی برای تحکیم جایگاه نام معلم در جامعه است و باید تلاش کنیم تا پایه های این مفهوم را در جامعه نهادینه کنیم.

فیاضی با بیان اینکه وقتی معلم گرامی داشته شود وجامعه به دیده احترام به معلم بنگرد ، تصریح کرد:‌ تمام بازخوردهای این روابط احترام آمیز در کلاس درس به بار می نشیند.

وی با اشاره به اینکه برای معلمان در وضعیت فعلی نشانه های روشنی از پیشرفت وجود دارد، افزود: ‌آموزش و پرورش در حال تمرین تحول بنیادین است که ممکن است با فراز و نشیب هایی همراه باشد.

فیاضی گفت: ‌کار آموزش و پرورش را به سامان کردن کار ساده ای نیست در همین حال اگر همه حمایت کنند این اتفاق خواهد افتاد.

وی خاطرنشان کرد:‌ وظیفه حاکمیت است که بتواند به جایگاه معلمان توجه ویژه ای کند و به نظر می رسد دهه چهارم انقلاب دهه معلمان باشد.