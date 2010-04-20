رویدادهای فرهنگی امروز

تاریخ دقیق حذف کنکور تعیین میشود
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از اعلام تاریخ دقیق حذف کنکور در جلسه کارگروه ماده 4 قانون حذف کنکور که امروز برگزار می شود خبر داده است.
علی عباسپور تهرانی فرد افزود: با توجه به آغاز به کار مدیریت جدید دو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش و تأکید آنها در اجرای قانون حذف کنکور، جلسات متعددی تحت عنوان کارگروه ماده 4 تشکیل شد.
وی افزود: این کار گروه متشکل از وزرای علوم، آموزش و پرورش، بهداشت، رئیس سازمان سنجش و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی است.
افتتاح کارگاه فهم معماری ایران
مراسم گشایش کارگاه فهم معماری ایران- پنجرهای به شوشتر- در تالار فرهنگ شهر تاریخی شوشتر برگزار میشود.
میزگرد "حلقههای آبی شوشتر"، پاسداشت مقام علمی زندهیاد مهریار و گرامیداشت تلاشهای عادل فرهنگی از برنامههای ویژه این مراسم است. علاقمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.ayar.ir/memari مراجعه نمایند.
مستند "انغوره" از شبکه دو پخش میشود
مستند "انغوره" به تهیهکنندگی، کارگردانی و نویسندگی محمد نخعی از شبکه دو روی آنتن میرود.
این مستند به مدت 33 دقیقه تهیه شده است و به معرفی گیاهی خودرو به نام "انغوره" میپردازد که در روستای خمرود (امرودیه) از توابع شهرستان زرند کرمان می روید. مردم محلی از شیره این گیاه برای درمان بیماریهای انگلی، ناراحتیهای اعصاب و لرزش دست استفاده میکنند.
عوامل مستند "انغوره" عبارتند از گوینده متن: زهرا استادی نارویی، تصویربردار: غلامعلی برهانی وتدوین: غلامعلی برهانی.
برگزاری نشستهای "گل قناعت و رایحه عزت" در فرهنگسری گلستان
همزمان با سالروز بزرگداشت سعدی سلسله نشستهای ادبی "تفرجی در گلستان و بوستان" با عنوان "گل قناعت و رایحه عزت" روزهای 31 فروردین و همچنین 7 و 14 اردیبهشت در فرهنگسرای گلستان برگزار میشود.
در این سلسله نشستها که با حضور عرفان نظر آهاری، دکتر احمد تمیمداری و دکتر حسین اسکندری برپا میشود آثار و ویژگیهای شخصیتی این شاعر بزرگ قرن هفتم مورد بررسی قرار میگیرند.
مباحثی چون خدا محوری در آثار سعدی، سعدی و نعت پیامبر اعظم (ص)، سعدی و نکوهش مردم آزاری و ظلم، سعدی و عشق و نکاتی دیگر در مورد گلستان و بوستان مطرح و پیرامون آن در این جلسات صحبت می شود.
علاقهمندان برای شرکت در نشست "گل قناعت و رایحه عزت" میتوانند ساعت 17 به سالن فدک فرهنگسرای گلستان به نشانی نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان مراجعه کنند.
"پرستار" پخش میشود
فیلم "پرستار" به کارگردانی علیرضا سبزواری ساعت 21 از شبکه دو روی آنتن میرود.
این فیلم تلویزیونی به تهیهکنندگی اکبر تحویلیان تهیه شده و در آن آتنه فقیه نصیری، امین زندگانی و زندهیاد نیکو خردمند به ایفای نقش پرداختند.
داستان فیلم "پرستار" درباره فداکاری پرستاری به نام زهره است که به دلیل آنکه در پنج سالگی توسط پرستاری در منطقه جنگی از مرگ نجات پیدا کرد به این شغل علاقمند شده و او نیز حالا زندگی و آینده و حتی ازدواج خود را تحت تأثیر حرفهاش قرار میدهد...
مرادی کرمانی با "نازبالش" به شهر کتاب میآید
رمان"نازبالش" تازهترین اثر هوشنگ مرادی کرمانی در شهر کتاب بررسی میشود.
در این نشست که از سلسله نشستهای هفتگی شهر کتاب است علاوه بر نویسنده اثر، شهرام اقبالِزاده و حمیدرضا شاه آبادی حضور خواهند یافت تا درباره این رمان صحبت کنند.
کتاب "نازبالش" به موضوع بیدار شدن یک ساعت قدیمی و از کار افتاده در نقطه متروکی از یک شهر افسانهای پرداخته است و داستان آن در ژانر تخیلی قرار میگیرد.
بر اساس این قصه پسر بچهای تصادفاً تخم کدویی را میخورد که برایش هوشآور است و بعد از آن چیزهایی میبیند که تا آن زمان دیگران ندیدهاند. او در وهله اول این ساعت را میبیند و تصمیم به بازسازی آن میگیرد.
علاقهمندان برای شرکت در این نشست میتوانند ساعت 17 به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهیدبهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم مراجعه کنند.
"یادگار یاس" از رادیو معارف پخش میشود
ویژهبرنامه "یادگار یاس" به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب (س) از رادیو معارف پخش میشود.
این برنامه از ساعت 30: 8 تا 10 از رادیو معارف پخش خواهد شد.
در این ویژه برنامه که به صورت زنده پخش می شود موضوعاتی چون معرفی جایگاه علمی حضرت زینب (س)، تبیین جایگاه اجتماعی زنان در پرتو سیره زینبی و نقش الگویی ایشان، نقش حضرت زینب در تبلیغ فرهنگ عاشورایی و حسینی طرح و بررسی می شوند .
انتشار سوابق تحصیلی کنکوریها
معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار سوابق تحصیلی کنکوریها خبر داد و گفت: کلیه داوطلبانی که عنوان دیپلم آنها ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی است و در سالهای 84، 85، 86، 87 و یا 88 موفق به اخذ مدرک دیپلم شدهاند و نسبت به ثبت نام در آزمون سراسری 89 نیز اقدام کرده اند می توانند نسبت به مشاهده اطلاعات ارسالی وزارت آموزش و پرورش از طریق سایت سازمان سنجش آموزش به نشانی www.sanjesh.org اقدام کنند.
به گزارش مهر، داوطلبان می توانند با وارد کردن اطلاعات کارت اعتباری خود نسبت به مشاهده سوابق تحصیلی براساس دستورالعمل اجرایی اقدام کنند.
سوابق تحصیلی در کنکور 89 تاثیر 15 درصدی دارد.
بررسی امور حج و عتبات در کمیسیون فرهنگی مجلس
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: رئیس سازمان حج در کمیسیون فرهنگی برای ارائه گزارش فعالیتها و برنامه های این سازمان حاضر می شود.
جواد آرین منش افزود: با توجه به اینکه علی لیالی تازه کار خود را در سازمان حج آغاز کرده به همین دلیل روز سه شنبه برای ارائه برنامه های سازمان در امور مربوط به اعزام زائران به حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات سوریه و عراق به مجلس دعوت شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از نگرانیهای نمایندگان مجلس، رفع مشکلات زائران عتبات عراق است، گفت: بدین منظور تعدادی از نمایندگان مجلس برای بررسی وضعیت زائران ایرانی در مرز و اماکن زیارتی در آینده ای نزدیک به عراق سفر می کنند و پس از بررسی برای رفع مشکلات آنان اقدام خواهند کرد.
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