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۳۰ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۲۶

ساموئل ال جکسون در " بازی‌های مرگبار" ایفای نقش می‌کند

ساموئل ال جکسون در " بازی‌های مرگبار" ایفای نقش می‌کند

ساموئل ال جکسون بازیگر نام آشنای سینمای آمریکا به زودی در فیلم "بازی های مرگ بار" بازی می‌کند.

به گزارش مهر از امپایر آنلاین "بازی های مرگبار" یک تریلر اکشن مستقل است که با بودجه ای معادل 10 میلیون دلار و به کارگردانی جونا لوپ ساخته می شود.

این نخستین تجربه کارگردانی جونا لوپ است که پیش از این در حوزه جلوه های ویژه صوتی فعال بود.علاوه بر جکسون ، کلان لوتز نیز در این فیلم نقش توسط یک گروه زیر زمینی ربوده می شود و جکسون در قالب یک گلادیاتور عصر جدید باید به نجات او بشتابد.

لوپ فیلمبرداری این پروژه را که پیش از این "خشم " نام داشت ، ماه آینده در لوئیزیانا آغاز می کند.
 

کد مطلب 1066960

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