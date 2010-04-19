به گزارش مهر از امپایر آنلاین "بازی های مرگبار" یک تریلر اکشن مستقل است که با بودجه ای معادل 10 میلیون دلار و به کارگردانی جونا لوپ ساخته می شود.



این نخستین تجربه کارگردانی جونا لوپ است که پیش از این در حوزه جلوه های ویژه صوتی فعال بود.علاوه بر جکسون ، کلان لوتز نیز در این فیلم نقش توسط یک گروه زیر زمینی ربوده می شود و جکسون در قالب یک گلادیاتور عصر جدید باید به نجات او بشتابد.



لوپ فیلمبرداری این پروژه را که پیش از این "خشم " نام داشت ، ماه آینده در لوئیزیانا آغاز می کند.

