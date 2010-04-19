به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی روز دوشنبه در جمع نمایندگان ناظر مجلس در دستگاه های اجرایی با بیان اینکه نمایندگان ناظر باید از پشتیبانی دقیق و قوی برخوردار باشند گفت: رویکرد نظارتی مجلس رویکرد مچ گیری نیست بلکه ما براساس منافع کشور نظارت می نماییم تا کارها درست انجام شود.

رئیس مجلس با اشاره به اینکه برخورداری از رویکرد نظارتی کمک به فضای سالم در کشور می کند گفت: گاهی این تصور را در جامعه پمپاژ می کنند که البته غلط است مبنی بر اینکه مجلس تصمیم دارد اگر در کار مدیری اشکالی وجود داشته باشد آن مدیر را برکنار نماید در صورتی که کار مجلس هشتم این نیست و نگاه مجلس نگاه اصلاحی به امور است و داشتن نگاه اصلاحی کمک به فضای سالم در جامعه می کند.



رئیس مجلس تاکید کرد: نظارت مجلس باید در چارچوب قانون صورت گیرد، این چارچوب هایی را که قانون معین کرده باید در کشور رعایت شود.



لاریجانی افزود: در بخش نظارت، مجلس با سلائق کار صورت نمی گیرد بلکه با مر قانون کار نظارتیمان را انجام می دهیم.



وی با تاکید بر کمک گرفتن از بخش پژوهش در بخش نظارتی مجلس گفت: اگر در بخش نظارت نیاز است که از بخش های پژوهشی کمک گرفته شود این کار صورت گیرد تا در پایان برنامه ها احساس نشود که واگرایی نسبت به سیاست ها داشته باشیم.



وی در ادامه با اشاره به تاکید آیین نامه مبنی بر ارائه گزارشی از سوی کمیسیون ها در خصوص مسایل مختلف گفت: این گزارشات مشخص می کند که آیا خدمات رسانی دستگاه ها و وزارتخانه ها به موقع صورت گرفته یا تعلل داشته اند.



لاریجانی با بیان اینکه ما نباید از مسایلی که به صورت روزمره در جامعه رخ می دهد فاصله بگیریم به جلسه امروز خود با دامداران اشاره کرد و اظهار داشت: در بخش دامداری مشکلات زیادی بیان شد و مسایلی را از جمله ورود تب برفکی به داخل کشور مطرح کردند که ما نمی توانیم از این مسایل بگذریم و به همین دلیل کمیسیون ها باید گزارشی دقیق به مجلس ارائه نمایند.

وی تاکید کرد: کمیسیون ها باید از وضعیت رفتاری دستگاه ها گزارش بدهند که این امر کمتر اتفاق افتاده و به همین دلیل نمایندگان کمتر شاهد این گونه گزارشات در صحن علنی هستند و باید نمایندگان در این موضوع مهم فعال باشند.



رئیس مجلس خاطرنشان کرد: پیشنهاد می کنم که بخش نظارت را جدی تر بگیرید ما در برنامه چهارم دچار انحرافی از آرمان های برنامه شده ایم و در بخش سلامت که گزارش آن در جلسه غیر علنی روز گذشته مطرح شد این زاویه را نشان می دهد در صورتی که همه مقید هستند که این بخش از اولویت برخوردار است و با اینکه همه به دنبال اولویت سلامت هستند اما در عمل انحرافاتی را در شاخص ها پیدا کرده ایم.



وی افزود: اگر نظارتمان دقیق باشد نباید به این مرحله برسیم.



لاریجانی با اشاره به اینکه اگر ما نظارت درست و دقیق داشته باشیم نباید در انتهای برنامه انحرافاتی را ببینیم گفت: معاونت نظارت مجلس باید بخش پشتیبانی داشته باشد و کمک هایی را هم در این قسمت ارائه نماید.



وی با بیان اینکه از تجربیات گذشته استفاده نماییم خاطرنشان کرد: با توجه به استفاده از تجربیات گذشته شاید در انتهای برنامه پنجم شاهد انحراف نباشیم و در طول مسیر اجرای برنامه آن را ترمیم کنیم.