برخی از نمایندگان مجلس از بافتهای فرسوده شهر تهران بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید سلیمان جعفرزاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور در منازل مسکونی خارج از محدوده شهرک رضوی خاوران (پشت تپه) با مشکلات این شهروندان تهرانی از نزدیک آشنا شد و به آنها قول مساعدت و همکاری مجلس و دولت را داد.

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس سپس از روند نوسازی بافتهای فرسوده در منطقه 15 (اتابک) بازدید کردند و بعد از آن همراه با محمد جواد روزبهانی مدیرعامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهر تهران از فعالیتهای مرکز بهبودی و اقامتی شفق واقع در کهریزک مطلع شدند.

طی این بازدید نمایندگان با مراحل جمع آوری معتادان خیابانی و بازپروری آنان در این مرکز آشنا شدند. همچنین اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس از مرکز اورژانس شهید نواب در منطقه 14 و گرماخانه خاوران بازدید کردند.

به گزارش مهر، در این بازدید سلیمان جعفرزاده، محمد علی پرتوی، جواد صبور، علیرضا محجوب، محمد علی موسوی و محمد قیوم دهقانی از اعضای کمیسیون مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.