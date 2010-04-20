افتتاح خط تولیدتجهیزات های تک پزشکی/ انتقال دانش تولیدکیسه هوای خودرو

رمضانعلی صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی خط تولید تجهیزات پیشرفته و نوین پزشکی در منطقه ویژه اقتصادی شیراز خبر داد و گفت: این پروژه آماده افتتاح است که به زودی توسط مسئولان انجام می شود.

وی گفت: تجهیزات "های تک" پزشکی پیش از این از خارج کشور وارد می شد اما با انتقال دانش فنی، این تکنولوژی از این پس در داخل کشور تولید می شود.

صادق زاده با اشاره به بهره برداری و راه اندازی خط تولید سیستم هوشمند کیسه هوا که توسط شرکت نیمه هادی عماد انجام شده است به مهر گفت: تولید کیسه هوای خودرو به عنوان یکی از تجهیزات ایمنی خودرو با انتقال تکنولوژی از کشور آلمان صورت گرفته و طبق قرارداد با خودروسازان در کشور به تولید انبوه رسیده است.

پروژه هایی همچون تولید سیستم هوشمند کیسه هوای خودرو، مخازن کامپوزیتی، تولید الیاف کربن و تولید تجهیزات نوین پزشکی از جمله طرحهای معاونت صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال گذشته بود که در مجموع اعتباری بالغ بر 1569 میلیارد ریال به آنها اختصاص یافت.