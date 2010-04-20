تجربیات انجمنهای هنری در امور هنری مشهد باید استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد ابو ترابی عصر دوشنبه در محل انجمن هنرهای تجسمی مشهد در جمع خبرنگاران افزود: تکروی بین ارگان ها و ادارات در انجام فعالیتهای هنری اثر مستقیم بر ناشناخته ماندن ظرفیتها و توانمندی انجمنهای هنر های تجسمی داشته است.

رئیس انجمن هنر های تجسمی مشهد تصریح کرد: وجود واحد های هنری در ادارات و سازمان ها اقدامی مثبت است اما زمانی این امر می تواند تاثیر گذار باشد و به خلق آثار شاخص هنری منجر شود که ازانجمن های هنری همچون انجمن هنرهای تجسمی که از ذخایر هنری وافری همانند بهره گیری از محضر اساتید پیشکسوت، برخور دار است استفاده شود.

وی تاکید کرد: در واقع انجمنها باید منبع تغذیه و تامین نیازهای هنری شهر باشند و درغیر این صورت تکروی سازمانها به موازی کاری با فعالیتهای انجمن ختم خواهد شد و این امر تاثیر مستقیم بر از دست دادن بازوی قدرت انجمنهای هنری از جمله انجمن هنرهای تجسمی خواهد داشت.

ابو ترابی اذعان داشت: اگر چه ممکن است در واحدهای هنری ادارات و سازمانها از توانمندی هنرمندانی که زیر مجموعه انجمن هنرهای تجسمی هستند هم استفاده شود اما تا زمانی که به طور رسمی با انجمن وارد گفتگو نشوند این نوع همکاری مطلوب نخواهد بود.

وی افزود: دخالت دادن انجمن های هنری در تصمیم گیریهای امور هنری شهر به برقراری اعتماد مضاعف میان هنرمندان و مسئولان کمک کرده و از دیگر پیامدهای مطلوب آن افزایش سطح اقتصادی هنرمندان خواهد بود.

ابوترابی در خصوص عملکرد انجمن هنرهای تجسمی مشهد گفت: اساسنامه انجمن توسط هیئت موسس تدوین شد و در واقع سیاست گذاری انجمن هنرهای تجسمی مشهد بر مبنای تعیین خط و مشی جریانات و اتفاقهای هنری، راهبردی کردن سیاستگذاری کلان در عرصه هنرهای تجسمی شهر است و در واقع انجمن به عنوان پلی میان هنرمندان و دستگاه های اجرایی محسوب می شود.