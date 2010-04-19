اجرای طرح بیمه طلایی معلمان مشکل قانونی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سیف الله کریم زاده بعد از ظهر دوشنبه در مراسم امضای تفاهم نامه بیمه طلایی معلمان استان مرکزی با بیمه ایران در اراک افزود: 50 درصد از حق بیمه مربوط به اجرای این طرح از سوی معلمان پرداخت می شود و 50 درصد بقیه نیز از ردیف های اعتباری فصل ششم این وزارتخانه که مستمرا در اختیار معلمان قرار داشته است تامین می شود و مخالفت با اجرای این بیمه که نیازهای معلمان را تامین می کند را وارد نمی دانیم.

وی اضافه کرد: اجرای بیمه برای فرهنگیان کاملا اختیاری است و اجباری از سوی این سازمان برای بیمه کردن افراد در قالب این طرح وجود ندارد و بنابراین نگرانی در مورد تحمیل هزینه های زائد برای سازمان آموزش و پرورش نداریم.

مدیرکل بیمه ایران در استان مرکزی نیز گفت: خدمات این بیمه به فرهنگیان گسترده است و آنان در سالهای اخیر استقبال خوبی از خدمات این شرکت بیمه صورت داده اند.

محمدرضا مقدسی افزود: در قرارداد بیمه طلایی فرهنگیان خدماتی از جمله عمل های جراحی تخصصی، درمان طبی، نازایی، پاراکلنیک، ویزیت پزشکان، پیوند اعضا، رفع عیوب چشم، دندانپزشکی، خدمات آمبولانس، دارو و نیز پروتز و اوروتز تحت حمایت و پوشش های بیمه ای قرار خواهد گرفت.