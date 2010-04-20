توقف تولیدگوشی ایرانی ITMC/ مشارکت کارخانجات مخابراتی در خودروسازی!

محمد ابراهیم مطلع مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه به دلیل وجود برخی مشکلات پروژه تولید گوشی ایرانی با برند ITMC متوقف شده است گفت: ITMC با 49 درصد سرمایه گذاری در پروژه خودروسازی ایران خودرو مشارکت خود را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه ایران خودرو شرکتی جدید تحت عنوان "ایران خودروی فارس" تاسیس کرده است ادامه داد: کارخانجات مخابراتی ایران 49 درصد سهم این شرکت را خریداری کرده و با این شرکت همکاری می کند.

به گفته مطلع در شرایط موجود و با توجه به وضعیت بازار گوشی تلفن همراه، جایی برای گوشیهای ایرانی وجود ندارد و به همین دلیل پروژه تولید گوشی ملی با برند ITMC فعلا متوقف است.

کارخانجات مخابراتی ایران یکی از سه شرکتی است که در سال 86 توافقنامه ای با وزارت صنایع برای تولید دو میلیون گوشی در سال منعقد کرد. این شرکت موفق به تولید این تعداد گوشی نشد و طبق اخبار غیررسمی تاکنون کمتر از 100هزار دستگاه گوشی تولید و روانه بازار کرده است.