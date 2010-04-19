میراث کشاورزی استان مرکزی ثبت ملی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد حسین فرمهینی فراهانی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: سازمان علمی، فرهنگی و هنری ملل متحد یونسکو از سال 1983 به بعد هر سال را در جهان به نام یکی از رویکردهای میراث تاریخی نامگذاری می کند که سال 2010 از سوی این سازمان به نام سال میراث کشاورزی نامگذاری شده است.

وی اضافه کرد: هدف از نامگذاری سالها به این عناوین جلب توجه و افزایش احساسات مردم در حفظ و حراست از ابنیه ها و اثار تاریخی و میراث فرهنگی است که در این راستا از سوی سازمان میراث فرهنگی استان مرکزی نیز اقدامات ارزنده ای صورت گرفته است.

فراهانی با اشاره به اینکه در سال میراث کشاورزی از تاسیسات و ابنیه ها و تجهیزات کهن این بخش حمایت خواهد شد بیان داشت: معیارهای میراث فرهنگی کشاورزی تعریف شده شامل خانه های روستایی، آسیاب ها، کبوترخانه ها، باغ ها، زمین های آبیاری، ادوات کشاورزی و جشن های مربوط به این بخش است که با بررسی آن زمینه های لازم برای معرفی این آثار برای ثبت در فهرست ملی فراهم شده است.

به گفته وی، جشن درو در فراهان که در روز اول تابستان به انجام می رسد دارای قدمتی بسیار طولانی است و علاوه بر آن جشن بیل گردانی از دیگر آثار و میراث کشاورزی است که برای ثبت در فهرست آثار ملی معرفی شده اند.