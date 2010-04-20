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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۱۳

امکانات رفاهی و توریستی در آبادان و خرمشهر افزایش می‌باید

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: سیاست سال ‌جاری منطقه آزاد بر توسعه و گسترش بیش از پیش امکانات رفاهی و توریستی در شهرهای آبادان و خرمشهر متمرکز است.

جواد معصومی اظهار داشت: منطقه آزاد اروند تاکنون بیشتر روی پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کرده است که جنبه زیربنایی داشته است.

وی افزود: در این راستا بیش از 10 تا 15 میلیارد تومان لوله‌گذاری و 20 میلیارد تومان برای احیای فرودگاه آبادان سرمایه‌گذاری شده است.
 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: پروژه‌هایی که جنبه زیربنایی دارد در معرض دید مردم قرار نداشته و مردم کم‌تر از روند اجرای مراحل مختلف و اعتبارات هزینه شده بر آنها آگاهی دارد.
 
معصومی تصریح کرد: به همین دلیل نیز سیاست سال‌ جاری منطقه آزاد بر توسعه و گسترش بیش از پیش امکانات رفاهی و توریستی در شهرهای آبادان و خرمشهر متمرکز است.
 
وی اضافه کرد: در این راستا نیز طراحی‌‌های لازم برای اجرای این پروژه‌ها انجام و اعتبارات مورد نیاز نیز در نظر گرفته شده است.
 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند خاطرنشان ‌کرد: یکی از این پروژه‌ها لایروبی و زیباسازی اروند صغیر است که تنها برای طراحی و اجرای خود پروژه 32 میلیارد تومان هزینه دارد.
 
معصومی ادامه داد: این پروژه با پیشرفت مناسبی هم‌اکنون در حال اجرا است و درصدد هستیم تا در حاشیه اروند صغیر نیز امکانات مناسب گردشگری و تفریحی را ایجاد کنیم.

وی گفت: علاوه بر این پروژه‌های تفریحی دیگری همچون پینت‌بال، مراکز تفریحی، پارک آبی و پارک برفی در حال طراحی است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند اضافه کرد: به همین منظور نیز در آینده نزدیک نیز فراخوانی را برگزار و ازسرمایه‌گذاران برای انجام سرمایه‌گذاری در اجرای پروژه های توریستی دعوت می‌کنیم.
 
معصومی تصریح کرد: با اجرای این پروژه‌ها درصدد هستیم تا سطح رفاهی زندگی مردم آبادان و خرمشهر افزایش یابد.
وی در پایان بیان داشت: با اجرای طرح‌های توریستی و گردشگری برنامه‌ریزی شده در منطقه آزاد زمینه جذب گردشگران از سایر شهرهای خوزستان و کشور در آبادان و خرمشهر فراهم می‌شود.
کد مطلب 1067082

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