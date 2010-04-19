سه هزار واحد مسکن مهر در استان مرکزی آماده واگذاری است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد عصر دوشنبه در اولین جلسه شورای تامین مسکن استان مرکزی در اراک افزود: ایجاد واحدهای مسکن مهر با استفاده از فناوری های نوین باید در دستور کار سازندگان واحدهای مسکن مهر قرار گیرد تا امکان دریافت وام 25 میلیو تومانی برای سازندگان آن فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه باید وضعیت طرح های مسکن مهر در شهرهای مختلف استان مشخص شود بر ضرورت نظارت فرمانداران در روند اجرای این طرح ها تاکید کرد و گفت: فرمانداران باید به صورت مستمر با ارائه گزارش در مورد تعداد فوندانسیون های اجرا شده در استان مرکزی در قالب طرح مسکن مهر نسبت به رفع مشکلات احتمالی این طرح اقدام کنند.

شعبانی فرد با اشاره به نیاز استان مرکزی به واحدهای مسکونی در 15 سال آینده گفت: این استان در 15 سال اینده دست کم به 760 هزار واحد مسکونی نیاز دارد که از این تعداد 606 هزار واحد باید در شهرها و مابقی در روستاها اجرا شود.

استاندار مرکزی بیان داشت: استاتن مرکزی به دلیل صنعتی بودن خود دارای جذابیت های بالایی برای مهاجر پذیری است که در این راستا در برآوردهای نیاز مسکن استان در بلند مدت باید با برنامه ریزی و پیش بینی های دقیق اقدام شود تا در آینده با مشکل کمبود مسکن مواجه نشویم.

معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار مرکزی نیز گفت: طرح جامع مسکن استان مرکزی در حال تدوین است که این طرح با برش شهرستانی اهداف مسکن استان مرکزی را تا افق 1405 تامین خواهد کرد.

هوشنگ بازوند افزود: استان مرکزی در سال گذشته در طرح مسکن مهر رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داده است که می طلبد در برنامه ریزی های مسئولان استان در سال جاری افزایش فعالیت ها و کار به منظور بهبود هر چه بهتر زمینه های خدمت رسانی به مردم فراهم شود.