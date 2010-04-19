تاسیس آکادمی فوتبال در باشگاههای لیگ برتر/ بررسی تعویق دیدارهای استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که عصر امروز به ریاست عزیزمحمدی رئیس سازمان لیگ و با حضور اعضا شامل؛ کریم ملاحی ، علی کاظمی، غلامرضا بهروان و درغیاب محمد رضا ساکت برگزار شد، موضوع احداث آکادمی فوتبال بر اساس تاکید AFC و FIFA در باشگاههای لیگ برتر و توجه به تیم های فوتبال پایه از سوی باشگاهها مورد تاکید قرار گرفت.

در این جلسه که دکتر علیزاده رئیس آکادمی فوتبال نیز به عنوان میهمان حضور داشت، احداث آکادمی فوتبال از سوی باشگاههای حرفه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد لزوم ایجاد چنین آکادمی از سوی سازمان لیگ در قابل دستورالعمل به باشگاههای لیگ برتر ابلاغ شود.

در این نشست همچنین موضوع بازدید نمایندگان AFC از 18 باشگاه لیگ برتر که اواسط اردیبهشت ماه انجام خواهد شد و لزوم آمادگی باشگاهها مطابق با استانداردهای AFC تاکید شد تا کشورمان بتواند در فصل جدید مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حداکثر سهیمه را کسب کند.

در این نشست همچنین درخواست باشگاه استقلال برای تعویق دیدارهای سه هفته پایانی لیگ با توجه به همزمانی این مسابقات با رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا مطرح و قرار شد سازمان لیگ پس از بررسی تمامی جوانب و وضعیت مسابقات ظرف روزهای آینده در این زمینه اظهار نظر کند.

سازمان لیگ با توجه به برگزاری همزمان سه هفته پایانی مسابقات لیگ برتر برای تعویق دیدارهای استقلال با محدودیت روبروست.